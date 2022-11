Deux hommes de Kelowna passent une nuit fraîche dehors près de Peachland

Alors que le COSAR et la GRC commençaient leurs recherches, les hommes ont été retrouvés par un camionneur forestier

Central Okanagan Search and Rescue (COSAR) a été appelé pour aider deux hommes de Kelowna qui ont passé une nuit fraîche à l’extérieur près de Trépanier.

Les hommes qui chassaient à l’orignal se sont retrouvés bloqués tard lundi soir (7 novembre) lorsque leur côte à côte est tombée en panne. Après avoir tenté de sortir de la zone, les deux hommes ont décidé de passer la nuit dans environ deux pieds de neige et avec des températures atteignant -16 C.

Les familles des deux hommes ont contacté la GRC après qu’ils ne soient pas revenus. Après que la GRC a effectué une petite recherche, le COSAR a été appelé pour une recherche prévue mardi matin au lever du soleil.

Ce matin-là, alors que le COSAR a commencé ses recherches et que la GRC a envoyé un hélicoptère, les hommes ont commencé à marcher et ont été retrouvés par un camionneur forestier autour de la route de service forestier Jackpine vers 8 h. Le camionneur les a ramenés au COSAR et à la zone de rassemblement de la GRC.

