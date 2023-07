Deux hommes d’Aurora accusés d’avoir volé 35 convertisseurs catalytiques dans 8 comtés – Shaw Local

COMTÉ DE KANE – Deux hommes d’Aurora ont été accusés de vols de convertisseurs catalytiques dans plus de 35 véhicules privés dans les comtés de Cook, DuPage, Kane, Will, DeKalb, Lake, McHenry et Winnebago, a annoncé aujourd’hui le procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul, dans un communiqué de presse.

Le bureau de Raoul a accusé Pedro Villegas-Mendoza, 22 ans, et Octavio Goytia, 28 ans, tous deux d’Aurora, de deux chefs d’accusation de vol de plus de 10 000 dollars et d’un chef de possession aggravée d’un véhicule à moteur volé, selon le communiqué.

Villegas-Mendoza a également été inculpé de 38 chefs de possession d’un véhicule à moteur volé et de 38 chefs de cambriolage, selon le communiqué.

Goytia a également été inculpé de 36 chefs de possession d’un véhicule à moteur volé et de 36 chefs de cambriolage, selon le communiqué.

Dans des documents déposés auprès du tribunal de circuit du comté de DuPage, Raoul allègue que d’août 2021 à mars 2022, Villegas-Mendoza et Goytia ont travaillé ensemble pour voler les convertisseurs catalytiques.

Un convertisseur catalytique est un morceau de métal bulbeux du système d’échappement d’un véhicule qui filtre les fumées et réduit les émissions nocives des voitures. Il utilise des éléments de métaux platine, palladium et rhodium, qui peuvent être vendus à des fins lucratives.

Selon Raoul, Villegas-Mendoza et Goytia ont parcouru les huit comtés – et en plein jour – ont retiré les convertisseurs catalytiques en soulevant les véhicules et en utilisant une scie pour retirer les convertisseurs.

Le bureau de Raoul a déposé les accusations après une enquête de près de deux ans en collaboration avec plusieurs procureurs et forces de l’ordre de l’État, indique le communiqué.

Des détectives des services de police de Carol Stream et Wood Dale dans le comté de DuPage ont mené une enquête dans plusieurs comtés après que des résidents locaux ont été victimes de ces vols, indique le communiqué.

Les services de police d’Aurora et de Schaumburg et le bureau du procureur du comté de DuPage ont également participé à l’enquête.

« Bien qu’un véhicule puisse toujours fonctionner sans convertisseur catalytique, son retrait libérera des gaz toxiques et des polluants dans l’air », a déclaré Raoul dans le communiqué. « Ces accusations sont le résultat d’une étroite collaboration de mon bureau avec plusieurs procureurs d’État et organismes d’application de la loi pour enquêter sur des vols dans huit comtés de Chicagoland. Je m’engage à faire en sorte que ces personnes soient tenues responsables et, en fin de compte, à assurer la sécurité de nos communautés et de notre environnement.

La juge du circuit DuPage, Margaret O’Connell, a fixé la caution pour Villegas-Mendoza et Goytia à 350 000 $. Leur prochaine date d’audience est le 14 août, également devant O’Connell.

Le chef adjoint John Brassil du Bureau des poursuites spéciales de Raoul poursuivra l’affaire.

Les accusations les plus graves auxquelles les deux hommes sont confrontés sont les vols de plus de 10 000 $ et la possession aggravée d’un véhicule à moteur volé, tous trois sont des crimes de classe 1 passibles de quatre à 15 ans de prison, s’ils sont reconnus coupables.