Deux hommes condamnés pour les violences finales entre Liverpool et le Real Madrid en UEFA Champions League 2021/2022

Les supporters de Liverpool attendent devant le Stade de France avant la finale de la Ligue des Champions. (AP Photo)

Tous deux âgés d’une vingtaine d’années, le premier prévenu a été condamné à 15 mois d’emprisonnement pour violences aggravées et tentative de vol avec récidive. Le second, né en 1995, a écopé de 12 mois de prison avec sursis pour violences aggravées et publication de vidéos des violences sur les réseaux sociaux