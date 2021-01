Deux hommes impliqués dans l’organisation d’un combat de masse de boules de neige ont chacun reçu une amende de 10 000 £ pour une « infraction flagrante » aux règles de verrouillage.

La police du West Yorkshire a déclaré que les personnes non identifiées de 20 et 23 ans avaient été retrouvées après que des centaines de personnes se soient rassemblées pendant plus de deux heures à Woodhouse Moor, Leeds, le 14 janvier, créant « un risque significatif et totalement inutile d’augmentation la propagation du virus « .

La bataille de boules de neige a été filmée et largement partagée sur les réseaux sociaux, provoquant une condamnation généralisée alors que l’Angleterre a enduré des températures glaciales et des règles de verrouillage strictes, de nombreux étudiants blâmant l’événement.

Un porte-parole de la force a déclaré que le jeune homme de 23 ans avait déjà reçu une amende en novembre pour avoir enfreint les restrictions relatives au mélange de ménages à une adresse de la région voisine de Hyde Park.

Il a déclaré que les deux hommes avaient été interrogés mercredi et jeudi en relation avec l’incident et avaient signalé des avis de pénalité fixe à émettre.

Organiser tout rassemblement de plus de 30 personnes est illégal et expose les organisateurs à une amende de 10000 £ en vertu de la législation sur les coronavirus, a-t-il déclaré.

Le surintendant en chef Damien Miller, commandant de la police de Leeds, a déclaré: « Nous ne prenons absolument aucun plaisir à infliger des amendes aussi lourdes à ces deux jeunes hommes, mais leurs actions ont encouragé des centaines de personnes à être à proximité les unes des autres, créant un risque significatif et totalement inutile de augmentant la propagation du virus.

«C’était une violation flagrante de la législation en place pour aider à assurer la sécurité des gens à ce qui reste un moment critique pour nous tous.

«L’événement a attiré une attention compréhensible des médias et une condamnation publique généralisée de tous ceux qui y ont participé de manière irresponsable.

« Cela dit, il reste clair que la grande majorité des gens reconnaissent la nécessité d’une responsabilité collective et continuent de respecter les réglementations en vigueur pour protéger nos familles et nos communautés.

« Nous continuerons notre approche consistant à engager, expliquer et encourager la conformité, mais nous n’hésiterons pas à appliquer la loi là où les gens ignorent de manière flagrante les règles et mettent les autres en danger. »