Deux hommes bloqués sur une île déserte de l’océan Pacifique pendant 15 mois dans les années 1960 se sont manifestés pour partager leur étonnante histoire de survie plus de 50 ans plus tard.

Mano Totau et Sione Fataua étaient des adolescents qui étudiaient dans un pensionnat de la nation insulaire des Tonga quand eux et quatre amis ont décidé de voler un bateau de chasse à la baleine et de parcourir près de 500 miles pour se rendre aux Fidji en juin 1965.

Dans une émission spéciale de 60 minutes diffusée dimanche, Totau et Fataua ont décrit comment leur balade a pris fin de manière alarmante lorsque le bateau sans moteur a été déchiré par une tempête, les laissant dériver sans direction dans la mer pendant des jours avant de finalement voir la terre.

Leur expérience au cours des mois qui ont suivi a été comparée au roman emblématique de William Golding, Lord of the Flies – mais sans le meurtre et le chaos.

Ce n’est qu’en septembre 1966 que le marin Peter Warner a repéré les garçons et les a sauvés de l’île volcanique d’Ata.

Une nouvelle émission spéciale de 60 minutes diffusée dimanche raconte l’histoire de six adolescents des Tonga bloqués sur une île inhabitée de l’océan Pacifique pendant 15 mois dans les années 1960. Les garçons sont photographiés ci-dessus après avoir été sauvés

Sione Fataua (à gauche) et Mano Totau (à droite) étaient des adolescents qui étudiaient dans un pensionnat des Tonga quand eux et quatre amis ont décidé de voler un bateau de pêche à la baleine et de parcourir près de 500 miles vers Fidji en juin 1965.

La carte ci-dessus montre d’où les garçons ont mis les voiles à Tonga, où ils se dirigeaient aux Fidji et où ils se sont retrouvés sur l’île d’Ata après qu’une tempête a arraché les voiles et le gouvernail de leur bateau.

Totau a ri en expliquant à Holly Williams, correspondante de 60 Minutes, comment lui et cinq amis avaient décidé de voler le bateau de chasse à la baleine et de partir pour Fidji sans moteur ni boussole.

Mais l’histoire a pris une tournure sombre la première nuit du voyage quand une tempête a frappé, arrachant les voiles et le gouvernail du bateau.

Fatatua, qui était la plus âgée du groupe à 17 ans, a déclaré qu’ils étaient sûrs de mourir.

«Pas de nourriture, pas d’eau. Nous dérivions simplement par le vent », a-t-il déclaré. «Et après huit jours, nous avons vu l’île.

Le bateau a fini par s’écraser sur le rivage rocheux et s’est brisé alors que les garçons se mettaient en sécurité sur la terre ferme.

«La seule chose que nous faisons, nous agrippons les uns les autres et nous disons une prière:« Merci, mon Dieu », se souvient Totau.

Ce n’est que plus tard que les garçons ont appris qu’ils avaient dérivé de plus de 100 miles hors de leur parcours et ont atterri sur l’île inhabitée appelée ‘Ata.

Désespérés pour leur premier repas après plus d’une semaine, les garçons ont fabriqué une canne à pêche avec une rame et un morceau de fil de fer et ont mangé du poisson cru. Ils ont également attaqué un nid d’oiseau de mer, mangeant des œufs crus et buvant le sang des oiseaux.

«Peu importe à quel point c’est horrible et à quel point c’est sale, c’est une très belle chose de l’avoir à ce moment-là», a déclaré Totau à propos des repas lugubres.

Les garçons ont rapidement gagné assez de force pour explorer l’île et ont trouvé des objets laissés par une petite communauté tongienne qui y vivait – y compris un pot en argile, une machette et des poulets.

Ils ont appris à faire un feu et allaient à tour de rôle le maintenir.

« Je dis aux gars, tout le monde a un devoir pour le feu », a déclaré Fataua. «Vous devez vous occuper du feu et vous devez dire la prière pour cette nuit-là, et vous lever le matin, il continue.

Au fil du temps, ils ont construit leur propre abri à partir de feuilles de palmier, un jardin avec des haricots et des bananes, un terrain de badminton et une salle de sport de fortune.

Fataua et Totau ont dit que les garçons s’entendaient pour la plupart – avec quelques désaccords ici et là. Lorsque les combats éclataient, ils se séparaient pour se calmer, a déclaré Totau.

Pendant tout ce temps, ils ont vécu avec la possibilité de ne pas être sauvés.

‘C’était difficile. Et j’étais – priez Dieu et – et je lui promets: « Si vous pouviez me récupérer, je vous servirai, le reste de ma vie », a dit Fataua.

L’île volcanique d’Ata (photo) se trouve à environ 100 miles de Fidji dans l’océan Pacifique

Les garçons ont recréé leur histoire de survie dans un documentaire intitulé The Castaways. Dans la scène illustrée ci-dessus, les garçons sont vus montrant une salle de sport de fortune qu’ils ont construite sur l’île

Leurs prières ont finalement été exaucées à l’automne 1965 lorsque Warner, un pêcheur australien, a navigué sur l’île et a été aperçu par l’un des garçons qui a pris des quarts de travail pour surveiller les navires qui passaient.

« Ce premier personnage nageait vers nous en faisant le crawl australien, comme je l’appelle », a déclaré Warner à 60 Minutes. ‘Et puis cinq autres corps ont sauté de la falaise et dans l’eau et l’ont suivi.’

Les garçons sont montés dans le bateau et ont raconté à l’équipage comment ils avaient fait naufrage après avoir fui le pensionnat des Tonga.

Ce n’est qu’en septembre 1966 que le marin Peter Warner (photo) a repéré les garçons et les a sauvés de ‘Ata

Warner a déclaré qu’il avait téléphoné à la capitale des Tonga, Nuku’alofa, pour vérifier l’histoire.

« L’opératrice a dit en larmes: » C’est vrai. Ces garçons étaient étudiants dans ce collège. Ils ont été abandonnés pour morts. Des funérailles ont eu lieu. Et maintenant vous les avez trouvés « , se souvient Warner. «Ce fut un moment très émouvant pour nous tous.

Totau a déclaré que monter sur le bateau de Warner avait l’impression de « franchir la porte du paradis ».

Cependant, les garçons ont rencontré plus de problèmes à leur arrivée à Nuku’alofa, où ils ont été arrêtés pour avoir volé le bateau.

Warner a déclaré qu’il avait payé le propriétaire du bateau pour que les frais disparaissent, puis qu’il avait ramené les garçons sur leur île d’origine pour retrouver leurs familles.

Une équipe de tournage australienne a fait la chronique de la réunion dans un film sur la saga intitulé « The Castaways », qui a vu les garçons revenir à « Ata pour reconstituer leur séjour là-bas.

«Toute la population de cette petite île était sur la plage, étreignant les garçons», a déclaré Warner. «Les parents pleuraient. Puis la fête a commencé. Six jours de fête.

«Ma mère, elle nageait avant que je descende du bateau», a déclaré Fataua. «Je suis le premier à aller à la plage et à me faire un câlin.

Les garçons sont vus avec l’équipage du navire de Warner après leur sauvetage à l’automne 1966

L’histoire des garçons est restée relativement inconnue en dehors des Tonga jusqu’à l’année dernière, lorsque l’historien et auteur néerlandais Rutger Bregman est tombé dessus sur Internet et a été inspiré pour écrire un livre entier à ce sujet, intitulé Humankind: A Hopeful History.

«Je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment cela n’était pas devenu, vous savez, l’une des histoires les plus célèbres du 20e siècle», a déclaré Bregman à 60 Minutes. «Je ne pouvais tout simplement pas le comprendre, car c’est tout simplement extraordinaire, six enfants sur une île pendant 15 mois. Et ils ont survécu, comment?

Bregman a déclaré qu’il était frappé par la différence entre l’expérience des garçons et celle de Lord of the Flies, qui reposait sur une prémisse similaire.

Dans le roman dystopique publié pour la première fois en 1954, un groupe d’écoliers britanniques échoués sur une île inhabitée forme une tribu vicieuse dans laquelle les faibles sont la proie et la règle forte.

L’histoire des garçons est restée relativement inconnue en dehors des Tonga jusqu’à l’année dernière, lorsque l’historien et auteur néerlandais Rutger Bregman (photo) est tombé dessus sur Internet et a été inspiré pour écrire un livre entier à ce sujet, intitulé Humankind: A Hopeful History

«C’est une théorie vraiment ancienne dans la culture occidentale, selon laquelle notre civilisation n’est qu’un mince placage, juste une fine couche», a expliqué Bregman. Et que lorsque quelque chose de mauvais se produit – disons qu’il y a une catastrophe naturelle ou que vous faites naufrage sur une île et que vous avez la liberté d’établir votre propre société – que les gens révèlent qui ils sont vraiment. Vous savez, les gens au fond sont juste égoïstes.

« Si des dizaines de millions d’enfants dans le monde doivent encore lire Lord of the Flies à l’école aujourd’hui, je pense qu’ils méritent également de connaître cette fois dans toute l’histoire du monde où de vrais enfants ont fait naufrage sur une vraie île, car c’est un histoire très différente.

Totau et Fataua ont déclaré qu’ils pensaient avoir survécu à l’île parce qu’ils s’étaient regroupés.

« Je pense que la culture d’où nous venons – nous sommes proches », a déclaré Fataua. «Famille vraiment proche. Nous partageons tout. Nous sommes pauvres, mais nous nous aimons.

Après avoir été secourus, les garçons ont choisi de ne pas retourner à l’école et ont plutôt commencé à travailler pour une entreprise de pêche que Warner avait créée à Tonga.

Fataua a tenu sa promesse d’île de se consacrer à Dieu et est devenu ministre. Il est maintenant à la tête de l’Église des Tonga en Amérique.

Totau est devenu chef, a déménagé en Australie et a noué une amitié de longue date avec Warner.