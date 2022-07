Deux hommes au magasin Goop de Gwyneth Paltrow dans les Hamptons ont pris feu: police

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Deux hommes ont récemment pris feu dans le magasin Goop de Gwyneth Paltrow, ont confirmé les autorités à Fox News Digital.

Selon Austin McGuire, chef de la police de Sag Harbor, New York, deux hommes assistant à un événement au magasin Goop le 25 juin brûlaient une “substance inflammable” dans un bougeoir en pierre lorsqu’un éclair s’est produit et a mis le feu aux hommes.

Lorsque la police est arrivée, les deux hommes ont été éteints avec un extincteur mais ont nécessité des soins médicaux.

Les deux hommes ont été soignés par EMS, dont un a été transporté à l’hôpital de Stony Brook Southampton avec des brûlures. Le deuxième homme a été transporté par hélicoptère médical à l’hôpital universitaire de Stony Brook pour un traitement supplémentaire.

GOOP DE GWYNETH PALTROW VEND UNE BOUGIE PARFUMÉE DE VAGIN, ET ELLE EST DÉJÀ ÉPUISÉE

L’incident fait toujours l’objet d’une enquête par le prévôt des incendies du village de Sag Harbor, Bruce Schiavoni, et l’état actuel des hommes est inconnu.

Paltrow n’a pas répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Ce n’est pas la première fois que les bougies Goop de Paltrow déclenchent un incendie. En 2021, un homme du Texas, Colby Watson, a poursuivi l’actrice, alléguant qu’une bougie Goop avait “explosé” sur sa table de chevet.

Watson a affirmé qu’il avait brûlé la bougie Goop pendant trois heures avant qu’elle ne soit “engloutie dans de hautes flammes” et ait endommagé sa table de chevet. Il a poursuivi Paltrow pour 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Cependant, la bougie “This Smells Like My Vagina” de Paltrow exhorte les consommateurs à ne pas la brûler pendant plus de deux heures.

En mai 2021, un porte-parole de Goop a déclaré à NBC News que le procès de Watson n’avait aucun fondement.

“Nous sommes convaincus que cette affirmation est frivole et qu’il s’agit d’une tentative d’obtenir un paiement démesuré d’un produit à forte pression. Nous soutenons les marques que nous proposons et la sécurité des produits que nous vendons. Ici, Heretic, la marque qui fournit la bougie , a confirmé les performances et la sécurité du produit grâce à des tests standard de l’industrie”, a déclaré le porte-parole à l’époque.

Avant le procès de Watson, une femme nommée Jody Thompson a fait des déclarations similaires au sujet d’une bougie.

“La bougie a explosé et a émis d’énormes flammes avec des morceaux volant partout”, a déclaré Thompson au Sun en janvier 2021. “Je n’ai jamais rien vu de tel. Tout était en feu et il faisait trop chaud pour être touché. Il y avait un enfer dans la pièce.”