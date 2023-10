Deux hommes arrêtés soupçonnés de meurtre après qu’une femme de 36 ans ait été retrouvée morte au domicile de Sunderland

DEUX hommes ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de meurtre après qu’une femme de 36 ans a été retrouvée morte dans une maison.

La police de Northumbria a déclaré que Melissa Eastick avait été agressée à une adresse de Stockton Terrace, à Sunderland, et avait été déclarée morte après l’intervention des services d’urgence vers 7h15 mardi.

La police considère la mort de Melissa Eastick comme suspecte et a arrêté deux hommes Crédit : PA

Les policiers ont déclaré qu’ils considéraient sa mort comme un meurtre et deux hommes, âgés de 38 et 40 ans, ont été arrêtés.

Ils ont depuis été libérés sous caution par la police, dans l’attente d’enquêtes plus approfondies.

L’inspecteur-détective en chef Louise Jenkins a déclaré : « Avant tout, je voudrais présenter mes sincères condoléances à la famille et aux proches de Melissa.

« Nous continuerons à offrir notre soutien de toutes les manières possibles, et nos agents s’engagent à leur apporter les réponses qu’ils méritent pleinement.

« Un certain nombre d’enquêtes sont en cours et nos agents considèrent actuellement la mort de Melissa comme suspecte.

« Ces enquêtes se poursuivront tout au long de la semaine et la police restera dans la zone pour enquêter et rassurer le grand public.

« Toute personne ayant des inquiétudes ou des informations est encouragée à parler à un agent de service.

« Bien que les enquêtes n’en soient qu’à leurs débuts, on pense que les personnes impliquées se connaissent et qu’il n’y a pas de risque plus important pour le public.

« Aujourd’hui, j’appelle l’aide du public pour notre enquête. Si vous avez vu quelque chose de suspect dans cette zone au cours du week-end de lundi et mardi, veuillez nous contacter.

« Nous demanderions également aux gens de vérifier toutes les images récentes de vidéosurveillance ou de dashcam, car vos informations pourraient s’avérer la clé de notre enquête. »

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police via la page Tell Us Something du site Web de la police de Northumbria ou en appelant le 101.