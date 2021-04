Le « principal suspect » dans la disparition de 25 ans de l’étudiant californien Kristin Smart a été arrêté mardi pour meurtre, a annoncé le département du shérif de San Luis Obispo.

Paul Flores, 44 ans, la dernière personne vue avec Smart avant sa disparition en 1996, a été placé en détention dans la région de Los Angeles. Son père, Ruben Flores, 80 ans, a également été arrêté à son domicile d’Arroyo Grande.

En 2011, « j’ai demandé un examen complet de toutes les preuves matérielles qui avaient jamais été recueillies dans le [Smart] », a déclaré le shérif du comté de San Luis Obispo, Ian Parkinson, lors d’une conférence de presse.« Fin 2016, nous avons découvert des preuves supplémentaires confirmant que Paul était le suspect de la disparition ».

Paul Flores a été condamné pour meurtre sans caution, a déclaré Parkinson. Sa mise en accusation aura lieu jeudi. Ruben Flores a été arrêté pour complicité de meurtre avec une caution de 250 000 $, et sa mise en accusation dépendra de sa mise en liberté sous caution.

Smart, 19 ans, de Stockton, en Californie, a disparu en mai 1996 alors qu’elle retournait dans son dortoir à la California Polytechnic State University à San Luis Obispo après une fête. Elle a été vue avec Paul Flores, qui était étudiant à l’époque.

Le corps de Smart n’a pas encore été retrouvé par la police, mais des preuves physiques liées à elle ont été retrouvées, selon les autorités.

« Nous n’allons pas nous arrêter tant que Kristen n’aura pas été récupérée, quel qu’en soit le coût, quelle que soit l’heure », a déclaré Parkinson. « Nous trouverons Kristen. »

Un porte-parole de la famille Smart a publié un communiqué, affirmant que la journée était « douce-amère ».

«Il est impossible de mettre des mots sur ce que cette journée signifie pour notre famille. Nous prions pour que ce soit la première étape pour ramener notre fille à la maison », indique le communiqué. «Alors que l’esprit aimant de Kristin vivra toujours dans nos cœurs, notre vie sans ses câlins, ses rires et ses sourires est un chagrin qui ne s’atténue jamais.

L’annonce de mardi intervient environ un mois après que le shérif a nommé Paul Flores comme le «principal suspect» dans l’affaire. Les enquêteurs ont fouillé la maison et la propriété de son père à l’aide d’un radar pénétrant dans le sol et de chiens cadavres.

Les enquêteurs ont signifié un autre mandat de perquisition mardi au domicile de Ruben Flores, à environ 15 miles au sud de l’université sur la côte centrale de Californie, a rapporté KSBY-TV.

Plus de 40 mandats de perquisition avaient été exécutés à 16 endroits au fil des ans, selon Parkinson. Tellement de preuves avaient été rassemblées qu’il remplirait trois téraoctets sur le disque dur d’un ordinateur, a estimé Parkinson.

De nouvelles preuves sont apparues au moins en partie grâce au podcast «Your Own Backyard», une série en huit parties détaillant le cas Smart. Il a renouvelé et suscité de l’intérêt pour le cas aux niveaux local, national et international, a déclaré Parkinson.

Peu de temps après la sortie de « Your Own Backyard » en 2019, la police a interrogé plusieurs témoins liés au podcast.

« Je pense ce que Chris [Lambert] fait avec son podcast était, il a pris une histoire locale qui était généralement locale, et il s’est développé dans une histoire nationale – internationale, en fait, je dirai, parce qu’une fois que ce message est sorti, nous avons commencé à obtenir plus d’informations », a déclaré Parkinson, faisant référence au podcast.

Il a ajouté que les informations produites étaient « précieuses » et ont conduit à de nouvelles preuves qui ont permis aux détectives d’obtenir une ordonnance du tribunal pour intercepter les appels et les SMS de Flores.

