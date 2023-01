Deux hommes arrêtés après la coupe illégale de 30 arbres dans le parc Lake Country

Des arrestations ont été effectuées suite à l’abattage illégal d’arbres à Lake Country.

Une trentaine d’arbres ont été coupés illégalement au parc Jack Seaton, et un message a encerclé les médias sociaux montrant des arbres tombés et des souches coupées.

Le 2 janvier, la GRC de Lake Country a remarqué des marques dans la neige qui indiquaient que des arbres avaient été traînés jusqu’au bord de la route.

Il y avait aussi 13 souches d’arbres fraîchement coupées et un arbre coupé a été laissé sur place.

Grâce à des témoins, la police a identifié un véhicule suspect et deux hommes.

Plus tard dans la journée, les hommes sont retournés sur les lieux de leur crime et ont été vus en train de retirer activement des arbres fraîchement coupés.

Les deux hommes font face à des accusations de vol de moins de 5 000 $. Ils ont également reçu l’ordre de ne pas se trouver dans les parcs de Lake Country.

Des frais supplémentaires sont possibles tant que l’affaire est toujours sous enquête.

« Cet agent a pris le temps de suivre les médias sociaux locaux, ce qui a permis d’identifier une préoccupation publique, mais la GRC encourage les citoyens à appeler directement la police lorsqu’ils sont témoins d’activités suspectes dans nos parcs, par exemple le bruit de tronçonneuses », a déclaré le gendarme. Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias à la GRC de Kelowna.

La police est toujours à la recherche d’informations ou de toute personne ayant été témoin de l’activité. Si vous savez quelque chose, appelez le 250-766-2288 et le fichier de référence 2023-216.

