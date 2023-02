Deux hommes apprennent qu’ils ont été échangés à la naissance à l’hôpital du Manitoba

WINNIPEG –

Edward Ambrose se souvient avoir voulu être comme son père : un mentor, un travailleur acharné, un fier père de famille.

Plus de soixante ans plus tard, Ambrose recevrait des nouvelles choquantes. Cet homme n’était pas son père.

“Quand vous venez d’une famille aimante et que quelque chose comme ça arrive, ça vous détruit”, dit Ambrose depuis sa maison à Winnipeg.

À l’autre bout du pays, à Sechelt, en Colombie-Britannique, Richard Beauvais a lui aussi vu son sens de l’identité bouleversé. Après avoir été confronté au racisme et envoyé dans un externat résidentiel, Beauvais apprendrait qu’il n’était pas autochtone.

Les hommes de 67 ans avaient été échangés à la naissance.

Ambrose et Beauvais sont nés le 28 juin 1955 dans un hôpital de la communauté d’Arborg, au nord de Winnipeg. D’une manière ou d’une autre, ils sont rentrés chez eux avec les familles de l’autre.

C’était une pièce de puzzle qu’aucun homme ne cherchait, mais une pièce qui liait inextricablement et de manière inattendue leur passé et leur avenir. Cela enverrait l’un dans une exploration de la culture autochtone et laisserait l’autre se demander ce que signifie sa perte.

“Comment quelque chose comme ça peut-il arriver ?” demande Ambroise.

Leur avocat, Bill Gange, a déclaré qu’il avait demandé à la ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, de rencontrer les deux hommes pour “trouver un moyen de répondre au préjudice subi”. Il a déclaré que les avocats de la province avaient déclaré que le Manitoba n’avait aucune responsabilité légale et n’offrirait pas d’indemnisation.

Le bureau de Gordon a refusé une demande d’entrevue lundi et a publié une déclaration faisant allusion à l’état des soins de santé des années avant l’introduction de l’assurance-maladie. “L’hôpital Arborg n’était pas sous le contrôle et la direction du ministère de la Santé du Manitoba en 1955.”

Une liste en ligne du gouvernement fédéral des centres de santé à travers le pays à partir de cette année répertorie l’unité de soins infirmiers Arborg appartenant à la municipalité, avec huit lits et berceaux et quatre bassinets.

La régie régionale de la santé Interlake-Eastern a déclaré ne pas pouvoir discuter des renseignements personnels sur la santé en raison de la confidentialité.

La découverte de la vérité a commencé assez innocemment. Beauvais avait fait un kit d’ascendance à la maison qu’il avait reçu en cadeau. Il est revenu en disant qu’il était Ukrainien et Juif. Ce fut un choc pour Beauvais, qui a été élevé Métis.

Il a appelé un cousin pour lui demander s’il y avait une possibilité qu’il soit adopté. Mais la cousine a dit qu’elle l’avait retenu à l’hôpital quelques jours seulement après sa naissance. Ils ont proposé d’autres théories sur les résultats, puis la vie a continué. Cela a échappé à leurs pensées, dit Beauvais.

De retour au Manitoba, la sœur d’Ambrose a également préparé une trousse d’ascendance à la maison. Ses résultats ont montré un frère vivant en Colombie-Britannique. Elle était confuse mais a tendu la main. C’était Beauvais.

Les choses sont devenues plus claires une fois que la sœur et Beauvais ont appris que les deux hommes étaient nés le même jour dans le même petit hôpital.

Ambrose dit qu’il ne pouvait pas y croire au début. Il est allé avec sa sœur faire d’autres tests à Winnipeg, pensant que cela lui apaiserait l’esprit. En fin de compte, cela a montré qu’ils n’étaient pas des frères et sœurs biologiques.

“Cela m’a vraiment déchiré. Cela arrache quelque chose de votre corps. Cela vous arrache le cœur. C’est votre famille”, a déclaré Ambrose.

Le changement de bébé a conduit les deux hommes sur des chemins de vie complètement différents.

Beauvais dit que son père est mort jeune et que sa mère a eu du mal à l’élever, lui et ses frères et sœurs, à Saint-Laurent, une communauté historiquement métisse sur les rives du lac Manitoba. Ce fut une enfance difficile mais “nous semblait normale”, dit Beauvais.

Il a une cicatrice sur son pied lorsqu’il a été coupé par une bouteille de bière alors qu’il cherchait de la nourriture à la décharge, dit-il. Il se souvient d’avoir été harcelé et intimidé parce qu’il était autochtone.

Finalement, Beauvais et ses frères et sœurs ont été pris en charge. Il a rebondi entre les foyers d’accueil jusqu’à ce qu’il atterrisse avec la famille Pool, qu’il appelle son refuge et son soutien à ce jour.

Il est devenu pêcheur commercial et a déménagé en Colombie-Britannique. Il est devenu mari et père.

Il a toujours été fier de ses racines métisses. Apprendre la vérité qu’il n’est pas Métis a apporté un profond sentiment de perte.

“Tout d’un coup, j’ai réalisé que je n’étais pas autochtone. Cela m’a vraiment bouleversé.”

Il était également difficile d’appeler ses sœurs, Leona Barker et Valerie Boese, et de leur dire qu’elles ne sont pas biologiquement liées.

Beauvais dit qu’alors qu’ils étaient séparés lorsqu’ils étaient enfants, les frères et sœurs sont restés proches grâce à des appels téléphoniques. Ses sœurs ont eu une enfance encore plus difficile, dit-il, mais leur lien les a unies et leur a donné de la force.

“Je ne m’effondre pas et je ne pleure pas. Mais je l’ai fait lors de ces deux appels”, a déclaré Beauvais.

Ambrose dit qu’il a également subi une perte. Il a de bons souvenirs d’avoir grandi à Rembrandt, une communauté agricole au sud d’Arborg. Mais sa mère est décédée en 1964 et son père trois ans plus tard. Ambroise avait 12 ans.

“C’était mon géant”, dit Ambrose à propos de son père.

Ambrose a été mélangé entre parents puis placé dans une famille d’accueil qui l’a adopté. Lui aussi a grandi, s’est marié, est devenu père et a construit sa vie.

Au début, il était accablant d’apprendre la vérité sur sa filiation, dit-il. Mais maintenant, il essaie d’explorer le bien qui peut en découler.

Il découvre son héritage métis et demande à devenir citoyen de la Manitoba Metis Federation.

Barker et Boese – ses sœurs biologiques qu’il commence à connaître – l’aident dans ce voyage. Barker habite à quelques minutes et Boese a aidé à organiser une réunion de famille.

“Quand j’ai vu Valeria pour la première fois, je me suis vu”, dit Ambrose.

“Il y a tellement d’elle en moi, c’est difficile à expliquer. Quelqu’un que tu ne connaissais pas – c’est ta sœur.”

Il s’agit du troisième cas connu de bébés échangés à la naissance au Manitoba.

Norman Barkman et Luke Monias de la Première Nation de Garden Hill, une communauté accessible par avion à 400 kilomètres au nord-est de Winnipeg, ont révélé en 2015 que des tests ADN ont prouvé qu’ils avaient été échangés à la naissance au Norway House Indian Hospital en 1975.

Plus tard, des tests ADN ont montré que deux hommes de la nation crie de Norway House, Leon Swanson et David Tait, Jr., avaient été transférés à la naissance dans le même hôpital plus tôt cette année-là.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 février 2023.