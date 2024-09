Deux hommes accusés d’avoir volé une célèbre image de Banksy dans une galerie d’art de Londres – World News

AP Photo/Matt Dunham, dossier DOSSIER – Un membre du personnel pose pour des photos avec une impression de « Girl with Balloon, 2004 » de l’artiste de rue britannique Banksy, à la maison de vente aux enchères Bonhams à Londres, le lundi 8 novembre 2021.

Deux hommes ont été accusés de cambriolage suite au vol d’une œuvre d’art par artiste de rue Banksy provenant d’une galerie londonienne, a indiqué la police vendredi.

La police métropolitaine a déclaré que Larry Fraser, 47 ans, et James Love, 53 ans, auraient enlevé « Girl with Balloon » de la Grove Gallery dimanche soir.

Les suspects ont comparu jeudi devant le tribunal de Wimbledon et ont été placés en détention jusqu’à leur prochaine audience, le 9 octobre.

La police affirme avoir récupéré l’œuvre, dont la valeur est estimée selon les documents judiciaires à 270 000 livres (355 000 dollars).

L’œuvre volée est l’une des nombreuses versions de « Girl with Balloon », une image au pochoir représentant une enfant attrapant un ballon rouge en forme de cœur. Initialement peinte au pochoir sur un mur de l’est de Londres, l’image a été reproduite à l’infini, devenant l’une des images les plus connues de Banksy.

Une autre version partiellement autodétruit lors d’une vente aux enchères en 2018, passant dans un broyeur caché dans son cadre juste après son achat pour 1,1 million de livres (1,4 million de dollars) chez Sotheby’s.

L’œuvre auto-déchiquetée, rebaptisée « L’amour est dans la poubelle », vendu pour 18,6 millions de livres (25,4 millions de dollars à l’époque) en 2021.

Bansky, qui n’a jamais confirmé son identité complète, a commencé sa carrière en peignant à la bombe des bâtiments à Bristol, en Angleterre, et est devenu l’un des artistes les plus connus au monde. images espiègles et souvent satiriques On y trouve notamment deux policiers qui s’embrassent, des policiers anti-émeute armés avec des smileys jaunes et un chimpanzé portant une pancarte sur laquelle est écrit : « Riez maintenant, mais un jour, ce sera moi qui commanderai. »

Ses peintures et installations vendre pour des millions de dollars aux enchères et ont dessiné voleurs et vandales.

Cet été, une série de pochoirs sur le thème des animaux Des images de loups hurlants ont été aperçues à Londres. L’une d’entre elles, un loup hurlant sur une antenne parabolique, a été retirée par un homme masqué moins d’une heure après que son authenticité a été confirmée. Une image d’un gorille au zoo de Londres et des piranhas dans une guérite de police dans le quartier financier de Londres ont toutes deux été retirées par les autorités pour être mises en sécurité.