Deux hommes accusés d’avoir farci du poisson avec des poids pour tenter de gagner 24 000 £ plaident non coupables de tricherie | Nouvelles américaines

Deux hommes, accusés d’avoir fourré des poids de plomb dans des poissons pour tenter de remporter le premier prix de 28 000 $ (24 000 £) dans un tournoi américain lucratif, ont nié avoir triché.

Les allégations ont fait surface le mois dernier lors du concours sur le lac Érié pour attraper le doré – un type de brochet.

Le directeur du tournoi, Jason Fischer, est devenu méfiant parce que les poissons capturés par Jacob Runyan, de l’Ohio, et Chase Cominsky, de Pennsylvanie, étaient nettement plus lourds que le doré jaune de cette longueur.

Une foule en colère à Gordon Park à Cleveland le 30 septembre a vu M. Fischer ouvrir le doré jaune et annoncer qu’il y avait des poids et des filets de poisson farcis à l’intérieur.

Image:

Le doré jaune est un type de brochet. Photo de fichier : AP



Leurs prises « gagnantes » ont été confisquées par un officier du département des ressources naturelles de l’Ohio comme preuve.

M. Runyan et M. Cominsky ont été accusés plus tôt ce mois-ci de tricherie, de tentative de grand vol, de possession d’outils criminels et d’accusations de délit de possession illégale d’animaux sauvages.

Les deux ont plaidé non coupable des accusations devant un tribunal de Cleveland mercredi et ont été libérés sous caution de 2 500 $ (2 150 £).

Le premier prix du tournoi totalisait environ 28 000 $.