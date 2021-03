Khater et Tanios sont deux des centaines de personnes arrêtées pour leur rôle présumé dans l’émeute. Quelque 300 ont déjà été inculpés et les procureurs pèsent les accusations contre 100 autres, selon les documents judiciaires consultés par Fox News la semaine dernière. Khater et Tanios sont inculpés de neuf chefs d’accusation, notamment d’agression contre trois officiers avec une arme mortelle, de troubles civils et d’obstruction à une procédure au Congrès. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu’à 20 ans de prison.

