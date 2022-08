Deux haltérophiles de Kelowna représentent le pays en Colombie

Les haltérophiles de Kelowna sont entrés dans l’histoire aux Championnats panaméricains.

Mike Bencsik et Kayla Shepard ont représenté l’Okanagan et se sont imposés parmi les meilleurs au monde lors de la compétition internationale à Bogotá, en Colombie, du 24 au 29 juillet.

Les championnats étaient le premier événement olympique d’haltérophilie de Shepard à l’extérieur du pays et la première fois qu’une haltérophile de l’Okanagan participait à un événement international.

Elle a déjà concouru au niveau international en snowboard pendant sa jeunesse, mais c’était complètement différent, a déclaré Shepard.

Après quelques jours passés à s’acclimater à la haute altitude de Columbia avec quelques séances d’entraînement et à peser son poids de compétition de 59 nœuds, il était temps de partir.

Nerveuse dans un nouvel environnement, Shepard a raté son premier porté, le snatch, à un poids qui lui est habituellement facile.

Après une brève pause, elle s’est approchée pour réessayer… et a raté. Maintenant, la pression était au rendez-vous. Afin de continuer dans la compétition, elle a dû faire le troisième et dernier arraché.

“Malheureusement, je me suis déjà mis dans cette situation”, a déclaré Shepard. Elle a utilisé la confiance acquise au cours des séances d’entraînement difficiles au cours des dernières années pour monter à la barre et exécuter un arraché de manuel à 77 kg.

“Peu importe avant, vous devez aborder chaque ascenseur comme un nouvel ascenseur.”

Elle a bien fait lors de la session suivante, l’épaulé-jeté, et a soulevé 101 kg.

Shepard a déclaré que dès qu’elle s’était assise, elle était motivée pour plus. Elle sait qu’elle est capable de porter de plus gros poids et envisage déjà sa prochaine compétition, en septembre, où elle cherchera à améliorer ses records personnels. Elle ne pratique le sport que depuis quelques années et, après avoir célébré son 24 anniversaire en Colombie, a de nombreuses années de levage de haut niveau à venir.

Un vétéran de l’haltérophilie olympique à Kelowna, Mike Bencsik, était également en compétition et a remporté la seule médaille du Canada à l’événement. La médaille était également la première médaille olympique d’haltérophilie de l’Okanagan lors d’une compétition internationale.

Bien qu’il n’ait que 33 ans, Bencsik pratique l’haltérophilie depuis de nombreuses années et est en grande partie responsable de la croissance et du développement de l’haltérophilie à Kelowna.

Il a surmonté une blessure au poignet pour se qualifier pour l’événement, puis une fois en Colombie, il est tombé malade du mal de l’altitude.

Bencsik souffrait d'”étourdissements” (sic) et se sentait essoufflé dans l’environnement pauvre en oxygène de Bogotá, ce qui n’est certainement pas idéal lorsqu’il tente de soulever plus de 200 kg au-dessus de sa tête.

À un moment donné, sa saturation en oxygène a été mesurée à seulement 89 %.

Cependant, quand est venu le temps de concourir, il a basculé l’interrupteur et a laissé son entraînement prendre le dessus.

“Je voulais juste le briser”, a déclaré Bencsik.

Après avoir “écrasé” le 208 kg, médaillé d’argent, épaulé-jeté, Bencsik a déclaré qu’il avait regardé son entraîneur et avait dit “nous l’avons fait”.

Malgré le fait que l’haltérophilie est un sport individuel, Bencsik a déclaré que c’est vraiment toute son équipe qui l’a amené là où il est maintenant. Son entraîneur, Guy Greavette, le club d’haltérophilie Vikings et le centre de santé intégré de West Kelowna ont tous joué un rôle déterminant dans la médaille d’argent, a déclaré Bencsik.

