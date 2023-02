Deux Gulab Jamuns pour Rs 400 ? Un homme appelle Zomato pour le prix élevé des produits alimentaires

Presque tous les Indiens ont un coin douillet pour les sucreries, un dessert incontournable après un repas Desi copieux et généreux ! Mais, sortir de la maison avec un estomac très satisfait, c’est trop demander ! C’est à ce moment-là que les Indiens se dirigent vers des applications de livraison de nourriture en ligne pour commander leurs sucreries préférées tout en étant assis à l’aise chez eux. S’ils ont la chance, les clients obtiennent leur nourriture à un prix approprié ou bien, ils sont obligés de payer plus pour le luxe qu’ils désirent. C’est ce qui s’est passé avec un homme qui voulait commander du Gulab Jamun mais qui l’a trouvé très cher sur l’application Zomato. Il a montré que le coût de deux morceaux de Gulab Jamun était de Rs. 400 ! Attends quoi?

L’utilisateur de Twitter, Bhupendra, a partagé une capture d’écran d’un point de vente répertorié sur l’application de livraison de nourriture Zomato. Il a précisé que le prix initial de deux Gulab Jamuns était de Rs. 400 qui a été ramené à Rs. 80 après une réduction « généreuse » de 80 %. Non seulement cela, le coût de 200 grammes de Gajar Halwa (pudding sucré à base de carottes) était aussi élevé que Rs. 600. Quel type d’inflation a affecté le point de vente alimentaire, nous ne le saurons jamais !

“400 roupies pour 2 Gulab Jamun, 3000 roupies kg Gajar halwa, après cela 80% de réduction. Je ne peux pas croire que ce soit si bon marché. Suis-je vraiment en 2023 ? #Zomato est trop généreux pour les personnes vivant en 2023 », a lu le commentaire sarcastique de l’homme.

Cela a déclenché un débat sur les prix exorbitants mentionnés non seulement sur les applications de livraison de nourriture en ligne, mais également sur d’autres sites Web d’achat où la tactique consistant à tromper les clients et à les attirer vers des remises est courante. Alors que la réalité est que les conséquences ne donnent aucun résultat car le prix réduit s’avère être le prix réel et réel du produit et cette affaire Gulab Jamun se trouve être la même !

Pendant ce temps, Zomato a répondu au tweet et a écrit : « Salut Bhupendra, nous aimerions que cela soit vérifié. Veuillez partager les détails du restaurant via un message privé (lien ci-dessous) et nous contacterons le restaurant pour confirmer leurs prix. Un utilisateur a également partagé une expérience similaire et a déclaré : “C’est une réduction généreuse. J’ai vu un café froid avec 1000₹ mais j’ai été réduit à 120”.

