Deux groupes ont discrètement dépensé 32 millions de dollars pour rallier les électeurs au droit de vote

Deux organisations ont discrètement dépensé 32 millions de dollars lors des élections de mi-mandat du mois dernier pour s’organiser afin de lutter contre le déni électoral et de promouvoir l’accès au vote, selon un stratège progressiste à l’origine de cet effort.

Le Pro-Democracy Center et la Pro-Democracy Campaign ont investi cet argent dans 126 organisations réparties dans 16 États, avec un accent particulier sur l’Arizona, le Wisconsin et le Michigan, ainsi que sur une série d’organisations nationales, dont certaines sont de gauche. L’effort a également mis en relation les donateurs avec des organisations clés, ce qui a entraîné un investissement supplémentaire de 16 millions de dollars, a déclaré David Donnelly, stratège principal de l’initiative. Le Centre pro-démocratie et la campagne pro-démocratie n’ont pas directement dépensé pour des candidats spécifiques ni acheté de publicité, a-t-il déclaré. L’initiative a cependant porté sur le maintien des juges de la Cour suprême en Arizona, a-t-il déclaré.

M. Donnelly a déclaré que les groupes investissaient dans des organisations qui se concentraient en particulier sur la formation de jeunes électeurs et de personnes de couleur, deux éléments clés de la coalition démocrate, et recommandaient souvent des messages sur les menaces à la liberté et à la démocratie.

« Si vous revenez au début de cette année, beaucoup d’encre et de pixels se sont répandus sur la possibilité d’un effondrement démocratique, et tout cela ne s’est pas produit », a déclaré M. Donnelly. Un certain nombre de républicains qui se sont fait un nom en tant que négationnistes des élections ont perdu des courses très médiatisées. “Ce n’est pas toute l’histoire, mais vous ne pouvez pas comprendre pourquoi sans soulever certains des groupes qui s’organisaient et se mobilisaient dans les communautés de couleur et parmi les jeunes.”