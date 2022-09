Deux grèves frappent les ports britanniques Felixstowe et Liverpool au milieu de la navigation de vacances

Les dockers de Felixstowe, le plus grand port du Royaume-Uni, ont entamé une grève de huit jours pour protester contre leurs salaires et l’inflation, chevauchant une grève en cours au port de Liverpool. Ensemble, les deux grèves portuaires menacent les importations et les exportations de toutes les industries – en grande partie à destination des États-Unis – pendant une montée en puissance critique de la saison des vacances.

La valeur combinée du commerce hebdomadaire qui sort des ports de Felixstowe et de Liverpool, selon MDS Transmodal, est de près de 7 milliards de dollars. Et 30 % du trafic traité au port de Liverpool provient ou est à destination des États-Unis

“Cela arrive à un moment charnière pour les vacances où les produits doivent arriver tôt pour être placés dans les rayons des magasins”, a déclaré Antonella Teodoro, consultante principale en transport chez MDS Transmodal.

La grève intervient après que le gouvernement britannique a annoncé vendredi qu’il resserrerait les règles sur les grèves. En réponse, 11 syndicats, dont Unite, dont les membres sont en grève dans les ports de Liverpool et de Felixstowe, demandent un examen juridique des lois du gouvernement sur les bris de grève.

Selon Bobby Morton, responsable national de Unite, le syndicat a le droit légal de faire la grève.

“Nous ferons grève encore et encore et encore jusqu’à ce que nos salaires correspondent à l’inflation”, a déclaré Morton lors d’une récente conversation téléphonique avec CNBC. « Nous avons demandé à nos membres, êtes-vous prêts à accepter les sept pour cent qui vous sont imposés ? Ou voulez-vous continuer à faire la grève pour obtenir ce que vous méritez ? Et nous avons eu un retour de 82 % de nos membres disant que nous voulons continuer quoi qu’il en soit. Maintenant, le taux d’inflation monte en flèche. Nous devons être reconnus et nous devons être remerciés pour les efforts que nous avons faits.

Morton a déclaré que les représentants des syndicats des deux ports devraient se rencontrer mercredi pour discuter des prochaines étapes. Les sociétés propriétaires des ports – CK Hutchison Holdings Ltd possède et exploite Felixstowe, et Peel Ports Group, le deuxième groupe portuaire britannique, possède et exploite le port de Liverpool – ne font pas partie de cette discussion.

Lorsque la grève de Liverpool a commencé le 16 septembre, David Huck, directeur de l’exploitation chez Peel Ports, dit dans un communiqué que l’entreprise “reconnaît pleinement les préoccupations de nos collègues concernant la crise du coût de la vie, et c’est pourquoi nous avons répondu avec un package salarial qui représente une augmentation moyenne de 10% du salaire annuel”.

L’offre prévoyait une augmentation de salaire de 8,3 % avec un paiement unique de 750 £ pour chaque opérateur de conteneurs.

L’inflation au Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau en quatre décennies ces derniers mois et, en juillet, l’IPC national a dépassé 10 %.

Le Port a déclaré dans une déclaration à la presse mardi qu’il était “très déçu que Unite ait annoncé cette nouvelle action de grève. Le processus de négociation collective a été épuisé et il n’y a aucune perspective d’accord avec le syndicat”.

Unite a déclaré au moment de la grève initiale de Felixstowe que les membres avaient rejeté l’offre salariale moyenne de 8% de la Felixstowe Dock and Railway Company parce que le salaire proposé était inférieur au taux d’inflation. CK Hutchison Holding Ltd avait déclaré dans un communiqué sur le port site Internet à ce moment-là, il était «déçu» que le débrayage ait eu lieu et a qualifié son offre d’augmentations de salaire de 8% en moyenne de «juste».

CK Hutchison, basé en Asie, n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter la nouvelle grève de Felixstowe.

Au cours de cette série de grèves, les responsables de la logistique déplacent davantage de marchandises vers d’autres ports. Lors de la première grève à Felixstowe en août, il y a eu moins de détournement. En conséquence, le temps d’attente pour les exportations à destination des États-Unis a triplé.

“En moyenne, les conteneurs d’exportation attendent environ sept jours à Felixstowe avant d’être chargés sur un navire”, a déclaré Josh Brazil, vice-président des informations sur la chaîne d’approvisionnement pour Project44. “La grève du mois dernier a fait attendre les conteneurs d’exportation jusqu’à 21 jours dans le port.”

La carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC pour l’Europe montre l’impact continu de la congestion.

“Cette fois, il est plus probable que les chaînes d’approvisionnement seront sous pression et que le commerce pourrait être affecté par la grève qui se chevauche à Liverpool”, a averti le Brésil. “Le transport maritime n’était pas à son apogée au moment des grèves du mois dernier, donc l’impact était important mais gérable. Avec Noël qui approche à grands pas, la perspective de la fermeture simultanée de deux ports n’aidera pas la chaîne d’approvisionnement déjà en difficulté du Royaume-Uni”, il a dit.