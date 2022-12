Deux grèves de train de 48 heures se poursuivront alors que le RMT pur et dur rejette la dernière augmentation de salaire

DEUX grèves de train de 48 heures devaient avoir lieu à partir d’aujourd’hui après que le RMT intransigeant ait voté hier pour rejeter la dernière offre salariale de Network Rail.

Mais des scissions sont apparues parmi les grévistes car plus d’un tiers des membres du syndicat militant n’ont pas voté pour se retirer.

Les travailleurs représentés par Unite ont choisi de s’installer sur une augmentation de salaire de 9% sur deux ans Crédit : PA

La foule de Mick Lynch a été qualifiée de “ valeurs aberrantes ” en poursuivant l’action d’aujourd’hui et de vendredi Crédit : Alamy

Jusqu’à 15 000 opérations devraient être annulées cette semaine Crédit : Alamy

Et les travailleurs représentés par Unite ont choisi de s’installer sur une augmentation de salaire de 9 % sur deux ans.

Alors que les usagers du rail étaient déjà touchés par la météo, la foule de Mick Lynch a été qualifiée de « valeur aberrante » en poursuivant l’action d’aujourd’hui et de vendredi.

Seulement 63 pour cent de leurs membres l’ont soutenu sur un taux de participation de 83 pour cent.

Pendant ce temps, les ministres ont tenu une réunion d’urgence de la COBRA avant une vague de grèves prévues par les infirmières, les ambulanciers paramédicaux, les cheminots et le personnel des forces frontalières dans les aéroports.

Après le sommet, le patron du Cabinet Office, Oliver Dowden, qui dirige les plans d’urgence en cas de grève, a plaidé: “Mon message pour eux, même maintenant, est de les annuler.”

Avertissant qu’il y avait des risques majeurs pour le public, il a ajouté: “La meilleure chose qui puisse être faite pour minimiser ces risques – nous ne pouvons pas les éliminer tous ensemble – est que les grèves soient annulées et que ces syndicats une fois dialoguer à nouveau avec les employeurs.

“Ce n’est que juste et raisonnable à un moment où les gens luttent à la fois avec les conséquences de la situation en Russie et en Ukraine, alors que nous sortons de Covid, et en effet cet hiver, je ne pense pas que la plupart des gens pensent qu’il est juste et raisonnable d’entreprendre ces grèves.

Perturbation de masse

Les débrayages coordonnés devraient provoquer des perturbations massives, avec des milliers d’opérations et de rendez-vous du NHS annulés.

Les militaires et les fonctionnaires seront probablement amenés à couvrir le personnel des forces frontalières, tandis que les forces armées seront également déployées dans les fiducies hospitalières.

Les taxis seront réservés en bloc pour transporter les patients non vitaux vers les hôpitaux.

Avec les réseaux ferroviaires chaotiques à cause de la neige, des millions de personnes ont été invitées à éviter les trains cette semaine.

Des services limités fonctionneront de 7h30 à 18h30 les jours de grève de cette semaine, bien que de nombreuses régions du pays n’en aient pas, y compris la majeure partie de l’Écosse et du Pays de Galles.

Une grève des membres de Unite chez Network Rail ne se poursuivra pas après avoir voté pour accepter un accord.

Barclay a clairement indiqué que la position du gouvernement sur les salaires reste inchangée Crédit : PA

On leur a proposé une augmentation de salaire de 5% pour cette année – avec effet rétroactif à janvier – avec 4% supplémentaires au début de 2023 et une garantie de non-perte d’emploi obligatoire jusqu’en janvier 2025.

Mais le RMT a rejeté la même offre, avec de nouvelles grèves prévues de la veille de Noël à 6 heures du matin le 27 décembre, ruinant potentiellement les célébrations de la saison des fêtes pour des milliers de Britanniques bloqués.

Pendant ce temps, les espoirs s’estompent qu’une grève de jusqu’à 100 000 infirmières ce jeudi et le mardi suivant sera évitée.

Jusqu’à 15 000 opérations devraient être annulées cette semaine en raison des demandes sans précédent d’augmentation de salaire de 19 %.

Même Sir Keir Starmer du Labour a qualifié hier leur demande d'”inabordable”, exhortant le Royal College of Nurses à être plus raisonnable.

Hier, le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a rencontré des chefs de file des soins infirmiers après une âpre guerre de mots au sujet d’une action revendicative.

Mais M. Barclay a clairement indiqué que la position du gouvernement sur les salaires reste inchangée.

Cela survient alors que les ambulanciers doivent sortir une semaine demain et le mercredi suivant.

Et les équipages en colère pourraient refuser tous les 999 appels pendant les arrêts, a averti un patron syndical.

Les ambulanciers paramédicaux, les gestionnaires d’appels et le personnel de soutien à travers l’Angleterre feront la grève, mais les ministres et les syndicats ont déclaré que les appels de vie ou de mort seraient toujours suivis.

Cependant, Alan Lofthouse d’Unison a déclaré que le personnel voyou pourrait prendre les choses en main.

L’armée a été déployée pour conduire des ambulances, mais il sera interdit aux soldats non formés de conduire dans des cas de “lumière bleue”.

Les ambulanciers paramédicaux répondront aux appels urgents au 999 tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Les cas moins graves seront pris en charge par les taxis et minicabs financés par les contribuables.

Hier soir, les députés conservateurs ont mis le feu au RMT, affirmant qu’il n’était pas trop tard pour que le syndicat recule et mette fin à l’action revendicative.

Cheminots

GRÈVE en décembre et janvier.

Le RMT a rejeté une augmentation de salaire de 9% sur deux ans, mais n’a pas dit publiquement ce qu’il accepterait.

Infirmières

JUSQU’À 100 000 pour faire grève les 15 et 20 décembre.

Les ministres ont offert aux infirmières une augmentation de quatre à cinq pour cent, mais les syndicats exigent 19 pour cent.

Postes

Les postiers du ROYAL Mail feront grève les 14, 15, 23 et 24 décembre.

Le CWU a rejeté une augmentation de salaire de 9 % sur 18 mois.

Force frontalière

OFFICIERS en grève du 23 au 31 décembre dans sept aéroports.

Le syndicat PCS souhaite que les ministres augmentent son offre salariale de 2% à 10%.

Essais de conduite

QUELQUES 1 600 examinateurs de la conduite se retirent avec une offre de rémunération de 2 %.

Les tests dans le Nord-Est seront les premiers touchés aujourd’hui.

Bâton d’Ambon

ENVIRON 25 000 personnes sortiront le 21 décembre après avoir voté contre une offre salariale de 4 %.

Une autre grève suivra le 28 décembre.