Deux greffes de cœur de porc réussissent chez des receveurs en état de mort cérébrale

Des chirurgiens de l’Université de New York (NYU) ont réussi à transplanter des cœurs de porc génétiquement modifiés chez deux personnes en état de mort cérébrale, ont déclaré mardi des chercheurs, se rapprochant un peu plus d’un objectif à long terme consistant à utiliser des parties de porc pour remédier à la pénurie d’organes humains pour une greffe. Les cœurs ont fonctionné normalement, sans aucun signe de rejet lors des expériences de trois jours en juin et juillet, ont-ils déclaré lors d’une conférence de presse. Les expériences ont suivi la mort en mars d’un homme de 57 ans atteint d’une maladie cardiaque en phase terminale qui est entré dans l’histoire deux mois plus tôt à l’Université du Maryland en tant que première personne à recevoir un cœur de porc génétiquement modifié. Les raisons pour lesquelles son nouveau cœur a finalement échoué ne sont toujours pas claires.

NYU s’est procuré les cœurs de porcs conçus par Revivicor Inc et les a criblés pour les virus en utilisant un protocole de surveillance amélioré, ont déclaré les chercheurs. Les cœurs ne montraient aucune preuve d’un virus porcin appelé cytomégalovirus porcin qui a été détecté dans le sang de l’homme du Maryland et qui pourrait avoir contribué à sa mort.

Les porcs avaient quatre modifications génétiques pour prévenir le rejet et la croissance anormale des organes et six pour aider à prévenir les incompatibilités entre les porcs et les humains.

Les chercheurs de la NYU ont également transplanté des reins de porc chez deux receveurs en état de mort cérébrale en 2021.

Pour l’instant, ils pensent que la xénotransplantation est plus sûre chez les receveurs en état de mort cérébrale que chez les patients vivants et également plus informative car les biopsies peuvent être effectuées plus souvent.

Des tests plus fréquents fournissent des détails considérables, a déclaré le Dr Robert Montgomery, directeur du NYU Langone Transplant Institute et receveur d’une greffe cardiaque à NYU. “Nous avons pu capturer en temps réel tout ce qui se passait pendant cette période de 72 heures”, a-t-il déclaré.

L’approvisionnement, le transport, la chirurgie de transplantation et l’immunosuppression ont tous été effectués de la même manière que dans les transplantations cardiaques humaines typiques, ont déclaré les chercheurs.

“Notre objectif est d’intégrer les pratiques utilisées dans une transplantation cardiaque typique et quotidienne, uniquement avec un organe non humain qui fonctionnera normalement sans l’aide supplémentaire de dispositifs ou de médicaments non testés”, a déclaré le Dr Nader Moazami, directeur chirurgical de la transplantation cardiaque à NYU Langone. .

Les expériences de 72 heures ont produit des données préliminaires, laissant de nombreuses questions sans réponse avant de commencer les essais sur le cœur de porc humain, a-t-il ajouté.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.