Deux graphiques montrent le succès extraordinaire des vaccins Covid-19

Il y a plusieurs façons d’aborder la pandémie de Covid-19. La première est qu’un cataclysme auquel nous n’étions pas préparés – aggravé par des erreurs politiques, la désinformation et les inégalités mondiales – a fait plus de 5 millions d’âmes et a bloqué la vie et les moyens de subsistance de milliards de personnes dans le monde. Alors que la pandémie entre dans sa troisième année, il est difficile de la voir autrement.

Mais une autre histoire de la pandémie se concentre sur ses réalisations scientifiques sans précédent : en un temps record, les scientifiques sont passés de la découverte d’un nouveau virus au déballage de son génome pour développer de multiples moyens efficaces de le prévenir et de le traiter, alimentant ce qui pourrait être le plus grand effort de santé publique de l’histoire. .

La partie la plus visible de la pandémie est ce qui a été perdu. Les trackers ont compté le nombre croissant de morts depuis 2020, chaque pic révélant des revers et des faux pas. Mais ces chiffres peuvent masquer les progrès contre la maladie.

Pour comprendre le moment actuel, nous avons besoin des deux – le mal fait ainsi que le mal évité. En étudiant le nombre de vies sauvées et comment ces décès ont été évités, nous pouvons décider quoi faire ensuite. Peut-être pouvons-nous même trouver un peu d’espoir et d’optimisme au milieu d’un flot de misère.

La question est de savoir comment savoir combien de décès ont été évités ? Les scientifiques ont modélisé un monde sans vaccins et ont trouvé des réponses surprenantes.

Depuis le début de la campagne de vaccination américaine jusqu’à fin novembre 2021, les vaccins Covid-19 ont évité environ 1,1 million de décès et 10,3 millions d’hospitalisations aux États-Unis, selon les estimations de la fondation de soins de santé The Commonwealth Fund. Même sans compter l’impact continu de la variante omicron en 2022, c’est un effet étonnant qui présente une autre facette de l’histoire de la pandémie.

Covid-19 a fait des ravages terribles, comme le montre le graphique des décès de Covid-19 en bleu. Mais les estimations du nombre potentiel de morts, en rouge, suggèrent que les vaccins ont évité une catastrophe.

Christina Animashaun/Vox

L’étude du Commonwealth n’a pas été évaluée par des pairs, mais elle s’appuie sur une méthodologie qui l’était. Dans un article publié ce mois-ci dans la revue Réseau JAMA ouvertplusieurs des mêmes chercheurs ont estimé que les vaccins Covid-19 avaient évité plus de 240 000 décès entre le 12 décembre 2020 et le 30 juin 2021, avant que le pire de la variante delta ne s’enflamme aux États-Unis.

Au cours de cette même fenêtre de six mois, on estime que les vaccins ont évité 1,1 million d’hospitalisations et stoppé 14 millions d’infections, ce qui montre que plus de 338 millions de doses ont eu un effet puissant. « C’était plus grand que ce à quoi nous nous attendions », a déclaré la co-auteure Meagan Fitzpatrick, modélisatrice des maladies infectieuses à l’Université du Maryland.

Même maintenant, les vaccins Covid-19 sauvent des vies, et une estimation des vies sauvées jusqu’en 2022 serait encore plus grande. La récente vague d’infection aux États-Unis stimulée par la variante omicron a peut-être déjà atteint son maximum, et la proportion de décès semble être plus faible que lors des vagues précédentes. Les vaccins ont absorbé une grande partie du choc.

Le nombre de vies sauvées pourrait ne pas réconforter ceux qui ont perdu des êtres chers ou qui sont aux prises avec le chômage, l’isolement social et les effets durables d’une infection à Covid-19. Cela peut être une source de frustration, étant donné que des vaccins efficaces ne sont pas utilisés par des millions de personnes, alors même que les non vaccinés constituent la part dominante des hospitalisations et des décès. Une fois que les vaccins étaient largement disponibles, une grande partie des souffrances de la pandémie était évitable. C’est toujours le cas.

L’ampleur des vies sauvées peut encore montrer comment nos actions d’aujourd’hui peuvent prévenir de nouvelles souffrances et façonner pour le mieux l’avenir de la pandémie.

Les vaccins Covid-19 sont arrivés à temps pour modifier radicalement la pandémie

Pour déterminer combien de personnes seraient mortes sans vaccins, les chercheurs se sont appuyés sur des observations réelles des impacts de Covid-19 sur la population et des taux de vaccination réels à travers les États-Unis. Ils ont créé un modèle de transmission de Covid-19 et ont adapté leur modèle à ce qui s’est réellement passé. À partir de là, les scientifiques ont calculé ce qui se serait passé s’il n’y avait pas eu de vaccins (ainsi que si le taux de vaccination avait été divisé par deux).

Les résultats ont montré que le calendrier des vaccins – qui ont été développés plus rapidement que tout nouveau vaccin de l’histoire – a eu un impact énorme. Aux États-Unis, les vaccins ont commencé à être distribués en décembre 2020 et ont été proposés à tous les adultes américains en avril 2021. La campagne de vaccination de masse a débuté au moment même où le pays faisait face à une importante vague de nouveaux cas.

« Non seulement notre programme de vaccination a vraiment supprimé la poussée en cours … mais il a également aidé à éviter une vague printanière ultérieure qui se serait produite avec l’émergence de variantes », a déclaré Fitzpatrick. «Je pense que le principal point à retenir est vraiment de se concentrer sur la vitesse et pas seulement sur la couverture. L’accent que nous avions mis sur la distribution rapide des vaccins … était la bonne impulsion.

Ces conclusions s’alignent sur d’autres estimations de vies sauvées. Sumedha Gupta, économiste des politiques de santé à l’Université de l’Indiana – Université Purdue d’Indianapolis, a créé un modèle qui utilise les taux de vaccination variables entre les États comme une expérience naturelle. Gupta et son équipe ont découvert qu’au 9 mai 2021 – moins de six mois après le début de l’effort de vaccination – les vaccins avaient déjà empêché 140 000 personnes de mourir.

Gupta a constaté que les groupes les plus vulnérables en bénéficiaient le plus : les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, celles qui avaient des problèmes de santé préexistants. Mais les vaccins Covid-19 ont également eu des répercussions car ils ont ralenti la transmission du virus, ce qui a également contribué à protéger les personnes non vaccinées.

Ils étaient aussi une immense aubaine. Le gouvernement américain a dépensé plus de 40 milliards de dollars pour développer des vaccins Covid-19, mais Gupta a estimé leur valeur en termes de vies sauvées – quelques mois seulement après le début de la campagne – à 1,4 billion de dollars.

Ces études se sont concentrées sur les États-Unis, qui ont réussi à vacciner une majorité de leur population. Mais le simple impact des vaccins met en évidence à quel point les souffrances inutiles se poursuivent dans des endroits qui ont encore du mal à se faire vacciner suffisamment. Continuer à investir dans l’effort de vaccination en cours, non seulement aux États-Unis mais aussi dans le monde, ferait probablement encore pencher la balance. « Cela semble être une évidence », a déclaré Gupta.

Comment les vaccins peuvent-ils atteindre leur plein potentiel ?

Covid-19 est toujours là, et environ un quart de la population américaine – plus de 80 millions de personnes – n’a pas du tout reçu de vaccins.

Cela signifie que les avantages des vaccins n’ont pas été épuisés et qu’une partie de la misère actuelle est évitable. « Nous laissons vraiment les avantages sur la table », a déclaré Gupta.

Il peut sembler déconcertant que la moitié de tous les décès de Covid-19 aux États-Unis – soit plus de 430 000 personnes – se soient produits après le début du déploiement des vaccins. Cette part augmentera tant que les gens continueront de mourir de Covid-19.

Mais la grande majorité des personnes hospitalisées et mourantes du Covid-19 en ce moment ne sont pas vaccinées. Par rapport aux personnes vaccinées, les personnes non vaccinées sont 15 fois plus susceptibles de mourir du Covid-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Dans le même temps, le virus évolue d’une manière qui lui permet de mieux échapper aux vaccins, comme l’a montré la variante omicron. L’immunité contre les vaccins diminue également avec le temps. « Ce que nous voyons encore en ce moment, c’est qu’omicron sape la protection que nous avions précédemment vue à la fois des vaccins et des infections naturelles », a déclaré Fitzpatrick.

Alors que les États-Unis se sont fortement appuyés sur les vaccins dans leur stratégie Covid-19, ils ont négligé d’autres moyens de limiter les impacts de l’infection. Le gouvernement américain n’a commencé que récemment à distribuer à grande échelle des tests rapides gratuits de Covid-19 et des masques faciaux de haute qualité. Une grande partie de l’infrastructure de notification des tests et de recherche des contacts des personnes infectées reste un patchwork ad hoc, ce qui rend difficile le suivi et la réponse aux épidémies. Les rassemblements publics ont repris dans tout le pays et les mandats de masque ont été levés, même dans les endroits où la transmission de Covid-19 reste élevée.

Sans ces interventions dites non pharmaceutiques, les lacunes du programme de vaccination sont devenues plus apparentes à mesure que de nouvelles variantes sont apparues. « C’était vraiment un problème de trop d’orgueil, que [many believed] les vaccins seraient la seule chose dont nous avions besoin », a déclaré Fitzpatrick. « Ce n’est pas ‘soit/ou’, c’est ‘les deux et’. »

Ces leçons s’étendent au-delà de la pandémie actuelle. Les vaccins Covid-19 sont un exemple de ce qui est possible avec suffisamment d’urgence, de ressources et de savoir-faire. Déployer les mêmes tactiques pour d’autres maladies pourrait prévenir encore plus de souffrances.

Regarder la pandémie à travers le prisme de sauver des vies est un argument pour ne pas abandonner. Nous ne pourrons peut-être pas empêcher chaque décès, chaque nouvelle mutation ou chaque future pandémie. Mais nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous ne le pensons, et avec une stratégie de santé publique plus réfléchie, beaucoup plus de vies peuvent être sauvées.