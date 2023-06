Deux grands festivals arrivent dans Starved Rock Country pour 2023 – Shaw Local

Deux festivals passionnants arrivent ce week-end dans Starved Rock Country. Découvrez le retour très attendu du Festival des vins d’Ottawa 2 Rivières, une célébration de mets délicieux, de musique live et de vignobles préférés des fans, qui se déroule jusqu’à dimanche, et le deuxième festival fForest annuel, qui propose un festival de musique, un rallye de camions de restauration et un marché de vendeurs au parc Morris’ Goold.

La programmation du fForest Fest de cette année. (Photo fournie par fForest Fest)

Le fForest Fest, qui tire son nom de « fForest », un mot norvégien signifiant « faire, être et créer dans la nature », est un marché de vendeurs et un festival de musique qui embrasse ces qualités. Ce festival préféré des fans se tiendra le 3 juin à Goold Park sous un épais dais d’arbres matures, où les invités pourront profiter de la nature tout en s’imprégnant des arts et du divertissement. L’entrée à l’événement amusant et éclectique ne coûte que 10 $ (gratuit pour les enfants de 5 ans et moins) et vous donnera accès à une journée complète de musique live, à un marché diversifié de vendeurs et d’artisans et à un délicieux rallye de camions de restauration.

La programmation musicale de la journée propose un petit quelque chose pour tout le monde, y compris l’auteur-compositeur-interprète basé au Nevada Liam Kyle Cahill (de retour pour sa deuxième année), Andrew David Weber (connu pour son travail avec le groupe Whiskey of the Damned basé à Milwaukee), Part Time Problems (un supergroupe composé des deux artistes et amis susmentionnés), Jon Snodgrass (des groupes acclamés de country alternative Armchair Martian et Drag the River), Bad Year (une sensation punk basée à Milwaukee), Thick (un Brooklyn- trio de bricolage basé sur une tournée avec les légendes punk Flogging Molly et Violent Femmes), The Tossers (de retour après un spectacle électrisant en 2022, The Tossers ont tourné avec Dropkick Murphys, The Reverend Horton Heat et The Pogues) et le légendaire quatuor pop-punk Bad Cop /Mauvais policier.

Alors que l’été bat son plein, Morris a célébré samedi son tout premier fForest Fest avec des spectacles, des food trucks, du yoga sous les arbres et des activités pour les enfants. (Maribeth Wilson)

Le rallye de food truck proposera des offres alléchantes de Ben and Jerry’s Naperville, Ben’s Soft Pretzels, Big D’s Hot Dogs, Billy Bricks, Deb’s Kettle Corn, Edrolls Filipino Fusion, Flyin Hawaiian, Golden Rice Authentic Thai Food, Mr. J’s Mobile, Pierogi Rig , Roaming Helen’s Coffee, Shroom Shack, Sporty’s Restaurant, The Bait Shop, The County Seat et The Creamery. Il y aura une remorque de boissons servant une variété de boissons pour adultes, y compris des bières artisanales et domestiques. Deux points de vente de boissons serviront de la bière et des cocktails aux personnes de 21 ans et plus munies de bracelets.

Les événements spéciaux qui se déroulent tout au long de la journée incluent des mystères de 5 minutes, des jeux vidéo Rumblebus, une fête à bulles toute la journée, des bougies en cristal, des tests de goût de crème glacée mystère, une activité de badge personnalisé, du yoga pour enfants, une soirée dansante DJ, des coupes de cheveux gratuites pour enfants, une station de pose de vernis à ongles, de maquillage et de coulée de peinture. Plusieurs activités nécessitent un petit supplément. Se diriger vers fforestfest.com pour les prix et le calendrier complet des événements spéciaux.

Le légendaire magasin vintage de Morris, True North, parrainera un énorme marché des vendeurs, mettant en vedette plus de 200 vendeurs. La gamme comprend un grand mélange d’antiquités, de vintage, de fabricants, de plantes/jardins, de vêtements, de vêtements d’occasion/recyclés, de récupération et de meubles de tout le Midwest. Les portes ouvrent à 10 h; assurez-vous d’arriver tôt pour voir les sélections tentaculaires des détaillants. Bien que de nombreux vendeurs acceptent les cartes de crédit, les organisateurs du fForest Fest encouragent les acheteurs à apporter de l’argent. Il y aura également un guichet automatique sur place près de la porte un. Pour plus d’informations et une liste complète des fournisseurs, rendez-vous sur fforestfest.com.

Laurie Smudzinski de August Hill Winery verse un échantillon de vin pour un client le vendredi 3 juin 2022 au Wine Fest à Ottawa. Le festival dure jusqu’à dimanche. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Le Festival des vins d’Ottawa 2 Rivières, qui en est maintenant à sa 12e année, est l’un des événements annuels emblématiques organisés à Starved Rock Country. La célébration de la viticulture et de la grande musique live a réuni des invités de tout l’État et de tout le pays pour trois jours complets de plaisir. Les festivités ont débuté vendredi soir et se poursuivront jusqu’à dimanche.

Le festival, géré et coordonné par Floret Events LLC en partenariat avec la ville d’Ottawa, se déroule dans le vaste espace événementiel Jordan Block, situé à l’extrémité du quartier commerçant du centre-ville d’Ottawa, à quelques pas de la rivière Illinois. Les festivités du samedi se dérouleront de 12h à 19h et celles du dimanche de 12h à 16h

Fred et Debbie Kloese trouvent un endroit relaxant pour déguster leur vin le vendredi 3 juin 2022 au Wine Fest à Ottawa. (Tom Sistak pour Shaw Media)

L’événement payant comprend huit établissements vinicoles et distilleries populaires qui proposeront des dégustations. Chaque billet pour la fête du vin pour les invités adultes comprend un bracelet, un verre commémoratif et un ensemble de billets de dégustation à utiliser chez les vendeurs de libations de l’événement. Des tickets de dégustation supplémentaires peuvent être achetés sur place. Les fournisseurs de cette année incluent August Hill Winery, The Pour Vineyard, Lavender Crest, Kite Hill Vineyards, Sable Creek Winery, West of Wise Winery, Star Union Spirits, Kountry Vodka et Simple Apple Pie Shots. Les invités de tous âges sont les bienvenus pour profiter du festival, mais seuls les participants âgés de 21 ans et plus sont autorisés dans la zone de dégustation.

Le festival mettra en vedette une programmation musicale empilée, dont Lucas Sanor au saxophone (samedi à midi et 16h30), The Junkyard Dogs (samedi à 15h et 17h30), Lark and Sparrow (dimanche à midi), Ryan Witherspoon (dimanche à 14h) et Lucas Sanor (clôture de la journée). L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Bien que le Jordan Block propose une sélection de tables de pique-nique, les clients sont encouragés à apporter leurs propres chaises.

Pour plus d’informations et pour voir l’horaire complet de la musique en direct, assurez-vous de visiter www.OttawaWineFest.com.

https://www.starvedrockcountry.com/2023/06/01/two-big-fests-arrive-in-starved-rock-country/