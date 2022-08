Deux grands démocrates refusent de dire que Biden devrait se présenter en 2024

NEW YORK (AP) – Deux puissants démocrates de la Chambre de New York ont ​​chacun refusé mardi de dire que le président Joe Biden devrait se présenter à nouveau à la Maison Blanche en 2024.

Les représentants Jerry Nadler et Carolyn Maloney, deux des libéraux de l’establishment du parti qui président de puissants comités et se disputent un siège à la Chambre de la région de Manhattan, ont hésité à soutenir le président lorsqu’on leur a demandé lors d’un débat télévisé si Biden devait briguer un second mandat. .

Nadler, qui préside le comité judiciaire de la Chambre, a déclaré: «Trop tôt pour le dire. Cela ne sert pas l’objectif du Parti démocrate de s’occuper de cela avant la mi-mandat.

Maloney, qui préside le comité de surveillance, a déclaré: “Je ne crois pas qu’il se présente pour une réélection.”

Leurs commentaires font suite au sénateur démocrate modéré de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, qui a refusé dimanche d’approuver le président pour un second mandat, affirmant qu’il n’y participerait pas.

La représentante démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez, qui est plus progressiste que Nadler, Maloney et Manchin, a également hésité lorsqu’on lui a demandé dans une interview à CNN en juin de dire si elle soutiendrait Biden en 2024.

Le mois dernier, le représentant démocrate du Minnesota, Dean Phillips, a déclaré dans une interview à la radio qu’il ne pensait pas que Biden devrait se présenter à nouveau et que «le pays serait bien servi par une nouvelle génération de démocrates convaincants, bien préparés et dynamiques qui intensifient .”

Sa collègue du Minnesota, la représentante Angie Craig, a déclaré mardi à MinnPost que les démocrates « avaient besoin de nouveaux dirigeants à Washington de haut en bas du scrutin » lorsqu’on lui a demandé si elle soutiendrait Biden s’il se présentait.

Biden, 79 ans, a déclaré qu’il envisageait de se faire réélire. Mais en tant que personne la plus âgée à avoir jamais assumé la présidence, Biden a été confronté à des questions persistantes quant à savoir s’il se présentera pour un deuxième mandat.

Alors que Maloney et Nadler ont chacun refusé d’encourager une candidature à la réélection de Biden, le troisième candidat de leur primaire, l’avocat Suraj Patel, 38 ans, a soutenu le président. Patel, qui a organisé sa campagne autour d’un besoin de nouvelles voix en politique, a simplement répondu “Oui”, lorsqu’on lui a demandé si Biden devait se présenter à nouveau.

Michelle L. Price, Associated Press