Deux grands démocrates de la Chambre se battent à contrecœur à la primaire de New York

NEW YORK (AP) – Il a aidé à mener la lutte pour destituer Donald Trump. Elle s’est battue pour les personnes écœurées par les nuages ​​de suie toxique après les attentats du 11 septembre.

Au moins l’un des membres les plus vétérans du Congrès de New York sera démis de ses fonctions mardi lors d’une primaire démocrate opposant le représentant américain Jerry Nadler à la représentante américaine Carolyn Maloney dans une course que les deux espéraient éviter.

La bataille inhabituelle entre les titulaires qui sont généralement des alliés est le résultat d’un processus de redécoupage qui a regroupé le port d’attache de Nadler du côté ouest de Manhattan avec celui de Maloney du côté est. Les deux législateurs vivent dans le 12e district du Congrès nouvellement configuré à New York.

Aucun des deux n’était disposé à se présenter dans une autre partie de la ville.

Nadler et Maloney sont rejoints dans la course par Suraj Patel, 38 ans, avocat et maître de conférences à l’Université de New York qui a également défié Maloney lors des primaires démocrates en 2018 et 2020. Un quatrième candidat, Ashmi Sheth, un ancien de la Federal Reserve Bank of Employé de New York, est sur le bulletin de vote mais n’a pas atteint les critères de collecte de fonds pour se qualifier pour les débats.

Nadler, 75 ans, a été élu pour la première fois au Congrès en 1992. En tant que président du comité judiciaire de la Chambre, il a dirigé les deux destitutions de l’ancien président républicain Donald Trump. Il a été soutenu au cours des dernières semaines de la campagne par les approbations du New York Times et du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

Maloney, 76 ans, a également été élue pour la première fois en 1992. Elle est la première femme à présider le House Oversight and Reform Committee. Elle est connue pour son plaidoyer de longue date auprès des premiers intervenants du 11 septembre qui demandent une indemnisation pour les maladies qu’ils attribuent à la contamination résultant de la destruction du World Trade Center. Elle portait une veste de pompier à Capitol Hill et au Met Gala 2019.

Peu de différences politiques entre Nadler, Maloney et Patel sont apparues au cours de la campagne primaire.

Tous soutiennent le droit à l’avortement, le Green New Deal et des restrictions plus strictes sur la possession d’armes à feu. Patel a fait valoir que la génération de Nadler et de Maloney n’a pas réussi à atteindre les objectifs démocrates tels que la codification de Roe v. Wade et devrait céder au sang neuf.

Nadler et Maloney ont répliqué que leur ancienneté au Congrès apporte une influence qui profite aux New-Yorkais.

Amis depuis de nombreuses années, les deux démocrates ont déploré d’avoir à se présenter l’un contre l’autre – quelque chose qui ne s’est produit qu’après qu’un tribunal a redessiné les limites des districts du Congrès de l’État après avoir conclu que la législature avait bâclé le processus.

“Je ne voulais pas courir contre mon bon ami, Jerry Nadler”, a déclaré Maloney lors d’un récent débat. « Nous sommes amis et alliés depuis des années. Malheureusement, nous avons été entraînés dans le même quartier.

Pourtant, pendant la campagne électorale, Maloney a déclaré qu’en tant que femme, elle se battrait plus dur pour protéger les droits à l’avortement que Nadler.

Interrogé lors d’un débat sur la différence entre son bilan et celui de Maloney, Nadler a cité ses votes contre la guerre en Irak et le Patriot Act, et en faveur de l’accord sur le nucléaire iranien. Maloney, également élu au Congrès en 1992, a voté dans l’autre sens sur les trois.

Maloney a également été critiquée par ses adversaires pour ses positions passées sur les vaccins, notamment en 2006 lorsqu’elle a présenté une législation ordonnant au gouvernement fédéral d’étudier la théorie démystifiée selon laquelle les vaccins peuvent causer l’autisme. Maloney a insisté sur le fait qu’elle soutenait les vaccins et a regretté d’avoir jamais remis en question la sécurité des vaccins.

Le vainqueur principal du district majoritairement démocrate affrontera le républicain Michael Zumbluskas lors des élections générales de novembre.

Karen Matthews, Associated Press