Deux grands comtés américains signalent des problèmes de machines à voter

Les régions de la capitale de l’État en Arizona et au New Jersey ont eu des «problèmes techniques» le jour des élections de mi-mandat

Les comtés qui abritent les capitales des États de l’Arizona et du New Jersey ont signalé des problèmes avec leurs machines à voter, laissant des foules d’électeurs principalement républicains frustrés mardi. Le comté de Maricopa en Arizona a signalé une “problème technique” provoquant le blocage des machines à tabuler, tandis que le comté de Mercer dans le New Jersey a signalé un “panne du système”. Les deux utilisent des appareils Dominion.

“En raison d’une panne du système à l’échelle du comté de Mercer, toutes les machines à voter sont actuellement en panne dans chaque district du comté”, ont déclaré des responsables mardi matin, selon la filiale locale d’ABC WPVI-TV. Le comté serait “travailler avec Dominion” pour résoudre le problème.

Le comté de Mercer abrite la capitale du New Jersey, Trenton. Aucun détail n’était disponible sur la cause de la panne, décrite uniquement comme “un problème de logiciel avec les machines à voter.”

Les responsables électoraux du comté de Maricopa, en Arizona, ont déclaré qu’environ une machine à tabulation sur cinq dans 223 bureaux de vote rejetait les bulletins de vote, conseillant aux électeurs de soumettre les bulletins de vote pour qu’ils soient comptés plus tard. Les machines se bloquaient parce que les mots de passe étaient entrés trop de fois, selon Bill Gates, le président du conseil de surveillance du comté.

“Personne n’est privé de ses droits. Et rien de tout cela n’indique une fraude ou quoi que ce soit de ce genre. Il s’agit d’un problème technique », Gates a déclaré aux journalistes.

Lire la suite Un État américain comptera potentiellement de faux bulletins de vote – tribunal

Président du GOP de l’Arizona Kelli Ward a dit c’était “ridicule” que tant de bureaux de vote ont été touchés. La “problème technique” affectait de manière disproportionnée les électeurs républicains, selon les données officielles provenant de l’Arizona. Maricope Nombres a montré un ratio de 4: 1 entre républicains et démocrates qui ont choisi de voter en personne le jour du scrutin, plutôt que de poster leurs bulletins de vote.

Le comté de Maricopa abrite 62 % de la population totale de l’Arizona et la capitale de l’État, Phoenix. Le comté a commandé de nouvelles machines à Dominion en juillet, après que la secrétaire d’État Katie Hobbs a déclaré qu’elle décertifierait celles utilisées en 2020 si elles étaient utilisées lors d’une autre élection, à la suite d’un audit républicain. Hobbs est candidat au poste de gouverneur en tant que démocrate.

Les élections de mi-mandat de mardi verront les Américains voter pour les 435 sièges à la Chambre des représentants des États-Unis, les 35 sièges au Sénat et les postes de gouverneur de 36 des 50 États américains.