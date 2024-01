Deux graffeurs Sue Guess Inc. et Macy’s pour l’utilisation d’œuvres d’art

Deux graffeurs bien établis qui créent du street art depuis des décennies ont poursuivi Guess Inc. et Macy’s pour une collection de t-shirts Guess qui aurait détourné leur art.

La plainte de 20 pages pour violation du droit d’auteur a été déposée le 12 janvier devant le tribunal de district américain de Los Angeles par Patrick Griffin, le frère du graffeur décédé Sean Griffin, connu sous le nom de Nekst, et de l’artiste danois Robin Ronn, connu sous le nom de Bates.

Le procès maintient que les tags des artistes sont considérés comme des œuvres d’art reflétant entre autres leurs signatures ou leurs noms minutieusement exprimés, qui sont leurs « cartes de visite principales et les identifiants de la source de leurs œuvres et d’eux-mêmes ». Nekst, en particulier, est universellement reconnu comme un pionnier du street art ; et n’importe quel fan reconnaîtrait instantanément son étiquette. Bates n’est pas loin derrière.



Selon l’avocat Jeff Gluck, représentant les deux artistes, leurs créations ont été utilisées sur des T-shirts vendus l’année dernière chez Macy’s sans leur consentement. Il a déclaré qu’il avait été en contact avec Guess, une entreprise de vêtements vieille de plusieurs décennies basée à Los Angeles, au cours de l’année écoulée, mais qu’il n’avait fait aucun progrès dans la résolution du problème.

“Ils ne semblent pas comprendre ou reconnaître l’importance de Nekst en tant que graffeur, décédé en 2012. Il est l’un des graffeurs les plus appréciés de tous les temps avec un héritage extrêmement important et n’aurait jamais accepté de faire quelque chose comme ça. cela de son vivant », a déclaré Gluck. “Voir son nom et sa signature éclaboussés sur ces T-shirts grand public est vraiment horrifiant pour sa famille et a forcé cet éventuel litige à avoir lieu.”

T-shirt Guess avec illustration Nekst. Photo gracieuseté : Jeff Gluck.

Bates pratique son art depuis des décennies. Dès son plus jeune âge, il est devenu l’un des artistes les plus prolifiques de la scène hip-hop naissante de Copenhague du milieu des années 1980. Il a été invité à peindre dans plus de 30 pays. En 2018, il était à Los Angeles pour présenter son travail à l’exposition d’art « California Dreaming » à la Buckshot Gallery. “Bates est un artiste incroyable qui fait du graffiti depuis très longtemps”, a noté Gluck. « L’accent est mis sur le fait que Nekst n’est pas vivant et ici avec nous. Il est de la responsabilité de la culture de défendre et de protéger son héritage. La communauté est absolument en émoi à ce sujet.

Un T-shirt réalisé par Guess avec des illustrations de Bates. Photo gracieuseté : Jeff Gluck.



Les demandes de commentaires de Guess Inc. n’ont pas été immédiatement renvoyées. Macy’s a déclaré que, conformément à sa politique relative aux litiges en cours, elle n’avait aucun commentaire pour cette fois.

Le procès des artistes intervient un peu plus d’un an après que Banksy, le célèbre artiste de rue britannique dont la véritable identité n’est pas connue, a dénoncé Guess pour avoir prétendument utilisé ses œuvres sans son consentement pour une collection de vêtements présentée dans les vitrines de la marque Regent. Magasin de rue à Londres. Via les réseaux sociaux, il a exhorté les consommateurs à visiter le magasin et à voler des articles en représailles au vol présumé de son œuvre par Guess.

Plus tôt, Guess avait publié un communiqué de presse vantant sa collection capsule, intitulée “Guess x Brandalised With Graffiti by Banksy”, comme présentant certaines des œuvres de Banksy, notamment le lanceur de fleurs, Balloon Girl et Follow Your Dreams.

Guess a affirmé avoir conclu un accord avec Brandalised, présenté comme titulaire d’une licence d’image, pour utiliser l’œuvre d’art. Banksy a rétorqué qu’il ne travaille pas avec Brandalised et ne vend pas ses images pour les utiliser comme marchandise. Fin 2022, Guess a temporairement fermé son vaisseau amiral de Regent Street après le brouhaha. On ne connaît plus aucune nouvelle d’un éventuel accord entre Banksy et Guess, qui ne dispose plus de communiqué de presse sur la collection dans ses archives sur place.

Dans le procès de Los Angeles, les artistes ont déclaré qu’ils n’avaient pas librement choisi d’associer leurs œuvres à Guess et que toute suggestion à ce sujet était fausse et trompeuse. « En plus de frauder ses clients et de générer ainsi d’énormes revenus basés sur la prétendue affiliation avec les artistes, les fausses déclarations de Guess concernant l’approbation et l’affiliation nuisent à la réputation des plaignants en faisant croire au monde qu’ils (ou leur succession dans le cas de Nekst, qui est décédés) sont des sociétés à guichets fermés, prêtes à échanger leur indépendance artistique, leur héritage et leur crédibilité contre de l’argent rapide, ce qui ne pourrait être plus éloigné de la vérité », indiquent les documents judiciaires. « Nekst en particulier représente une figure sacro-sainte que Guess souille librement. Au cours de sa vie, Nekst a travaillé sans relâche pour garder son travail authentique et artistiquement inattaquable – et il se retournerait dans sa tombe s’il pouvait voir ce que Guess propose actuellement.