Deux gouverneurs démocrates voient les étoiles assombries par les malheurs du virus

ALBANY, NY (AP) – Au début de la pandémie de coronavirus, deux gouverneurs démocrates aux extrémités opposées du pays ont été salués comme des héros pour leur leadership dans une crise. Maintenant, ce sont des leaders sur les cordes.

Andrew Cuomo de New York et Gavin Newsom de Californie sont plongés dans des problèmes politiques distincts. Pour Cuomo, il s’agit d’une enquête fédérale pour savoir si son administration a cherché à cacher le véritable bilan de la pandémie. Pour Newsom, il repousse un effort de rappel alimenté par l’opposition à ses verrouillages – et à ses propres faux pas personnels.

Mais pour les deux hommes, le résultat est clair: si vous ne faites pas attention, la même crise qui peut augmenter votre stock peut tout aussi facilement vous faire chuter.

«Nous avons eu trop de moments de mission accomplis», a déclaré Rebecca Katz, une stratège démocrate basée à New York qui a lancé un défi principal contre Cuomo en 2018, en référence à la vantardise prématurée de l’ancien président George W. Bush quelques jours après la conquête. d’Irak.

Le virus COVID-19 a été une illustration particulièrement douloureuse de ce point. Le virus en est maintenant à sa deuxième année, une chronologie que peu auraient pu comprendre lorsque les écoles et les lieux de travail ont été fermés pour la première fois en mars dernier et que les gouverneurs qui contrôlent les verrouillages ont joué un rôle nouveau dans la vie des Américains.

Cuomo et Newsom ont tous deux saisi le moment à leur manière. Cuomo est allé à la télévision pour des briefings quotidiens qui étaient paternels, presque philosophiques et aussi vivement critiques à l’égard de l’administration Trump. Ils sont devenus une télévision incontournable à travers le pays, aidée en partie par son frère animateur de nouvelles de CNN. Newsom, quant à lui, a institué des verrouillages précoces et, pendant un certain temps, son état a évité le pire du virus. C’était une présence plus douce et rassurante. Il a soigneusement évité la partisanerie, se retrouvant même dans une publicité pour le président Donald Trump.

Mais finalement, ce sont leurs actions, et non leur ton ou leurs paroles, qui les ont amenés sur terre.

« C’est tout un tas de choses difficiles », a déclaré le stratège californien Rob Stutzman, notant que les gouverneurs sont jugés sur les résultats et que les résultats de cette crise ont été mauvais partout. « En fin de compte, ces différentes approches adoptées par les gouverneurs ont fait très peu de différence parce que, eh bien, c’est un virus. «

Plusieurs gouverneurs ont réussi à éviter une réaction politique majeure, comme le républicain Charlie Baker dans le Massachusetts ou le démocrate Jared Polis dans le Colorado. Mais les difficultés de Cuomo et Newsom montrent à quel point les grands États sont exceptionnellement difficiles à gérer et toujours sous le microscope – ce qui a également été démontré cette semaine au Texas, alors que le deuxième plus grand État du pays a subi des pannes de courant prolongées lors d’un gel profond qui a suscité des critiques à son égard. Gouverneur républicain, Greg Abbott.

« New York et la Californie sont sous une loupe », a déclaré Jared Leopold, ancien porte-parole de la Democratic Governors Association. «Tout ce qui se passe bien là-bas est cinq fois meilleur et tout ce qui est mauvais est cinq fois pire.»

Alors que le coronavirus a peut-être atterri pour la première fois sur le sol américain sur la côte ouest, il a explosé dans la conscience publique en mars alors que la ville de New York était ravagée par une épidémie hideuse. Alors que l’épidémie s’intensifiait, Cuomo a publié le 25 mars une directive interdisant aux maisons de soins infirmiers de refuser des patients uniquement sur la base d’un diagnostic de COVID-19. Cuomo a défendu la directive comme un effort pour empêcher la surpopulation catastrophique des hôpitaux et la discrimination contre les patients infectés par le virus.

Malgré le nombre de morts de son État – plus de 46000 personnes dans l’État de New York sont mortes du COVID-19, selon l’Université Johns Hopkins – la popularité de Cuomo a grimpé en flèche, et certains démocrates au printemps et en été ont favorablement opposé sa réponse à la bravade et au faux optimisme de Trump, se demandant si Cuomo pourrait remplacer Joe Biden sur leur billet ou s’inscrire en tant que candidat à la vice-présidence. En octobre, Cuomo a remporté un premier tour de victoire en publiant un livre intitulé «American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic».

Mais la question des maisons de retraite a explosé sur la scène politique avec deux révélations récentes. Premièrement, le procureur général démocrate de l’État a réprimandé l’administration Cuomo pour avoir minimisé le nombre de morts dans les maisons de soins infirmiers en excluant certains décès du décompte. L’administration de Cuomo a ensuite révélé qu’au moins 15000 personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée étaient décédées du COVID-19, soit près du double du nombre que Cuomo avait initialement révélé.

Le New York Post a rapporté qu’un membre de l’administration de Cuomo a déclaré aux législateurs qu’il avait retenu les chiffres par crainte qu’ils ne soient «utilisés contre nous». Un Cuomo furieux lors d’une conférence de presse a accusé Ron Kim, un législateur de l’État démocrate qui a parlé au Post, de corruption.

Kim a déclaré que Cuomo l’avait appelé et menacé de le «détruire».

«L’histoire des maisons de retraite a vraiment exposé beaucoup de questions sur son style de leadership et le succès de son leadership pendant COVID», a déclaré Christina Greer, professeur de sciences politiques à l’Université Fordham. «Le gouverneur a écrit un livre vantant ses réalisations, et nous ne savons pas si nous sommes à mi-chemin de la pandémie.

L’effondrement en Californie a été plus progressif. Un mois après que Cuomo a publié son livre sur les coronavirus, un Newsom embarrassé s’excusait d’avoir assisté à la fête d’anniversaire d’un lobbyiste dans le restaurant chic French Laundry, alors même qu’il disait aux Californiens d’éviter les rassemblements.

Le scandale des restaurants est survenu alors que l’image de la Californie en tant que modèle de réponse COVID commençait à s’estomper. La hausse des cas et la diminution de la capacité des hôpitaux ont incité Newsom à rétablir les commandes au domicile entre Thanksgiving et Noël.

Les républicains avaient fait circuler des pétitions de rappel contre Newsom des mois auparavant, se plaignant de sa gestion du sans-abrisme et de l’économie, mais ils ont décidé d’inclure sa réponse au COVID-19 dans leurs plaintes et ont commencé à accumuler des signatures.

En janvier, Newsom a brusquement levé les ordres de rester à la maison, suscitant des accusations d’abandonner la science. Il a ensuite été contraint de réorganiser le système de distribution des vaccins de l’État. Maintenant, le nombre de coronavirus de l’État est en baisse. Sa cote d’approbation du poste l’a également.

Stutzman a déclaré que Newsom souffrait pour ne pas avoir fourni le gouvernement fluide et efficace qu’il avait promis lors de son élection. Mais une partie de sa chute, et celle de Cuomo, était inévitable, car ils ne sont plus comparés à Trump et à son approche souvent passive de la réponse au virus.

« N’importe lequel de ces gouverneurs démocrates va sortir de ces sommets initiaux qu’ils ont obtenus qui étaient meilleurs que les gouverneurs républicains », a fait valoir Stutzman, un républicain. «Les démocrates de tout le pays ont reçu un faux coup de pouce à cause de Trump, mais quand tout cela se résume, cela se ressemble.»

Les ennuis des gouverneurs constituent un avertissement pour Biden, un démocrate qui a déclaré qu’il était désormais propriétaire de la réponse à la pandémie et qui sera jugé sur la façon dont il y parviendra.

« Au moins, l’administration Biden a pu voir ce que tout le monde faisait en premier », a déclaré Katz.

Riccardi a rapporté de Denver. La rédactrice d’Associated Press Kathleen Ronayne de Sacramento, en Californie, a contribué à ce rapport.