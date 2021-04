Facebook

Club de haut vol colombien Aguilas Doradas a commencé le match de championnat à domicile dimanche contre Boyaca Chico avec seulement sept joueurs en raison de cas et de blessures COVID-19, mais a finalement perdu 3-0 alors qu’ils terminaient le match avec six.

La ligue colombienne, qui avait approuvé une règle au début de la pandémie qui obligeait les clubs à jouer s’ils avaient au moins sept joueurs disponibles, a rejeté la la demande de l’équipe de reporter la rencontre à Rionegro.

Quinze joueurs d’Aguilas ont été testés positifs pour le coronavirus tandis que sept autres sont blessés. Les joueurs disponibles a brandi deux banderoles avant le coup d’envoi qui disaient: « Première vie. Fair Play. »

Avec deux gardiens parmi les sept qui a pris le terrain, Aguilas a tenu Boyaca Chico pendant 57 minutes avant de concéder trois buts en 20 minutes. Le jeu a ensuite été suspendu après la perte des hôtes Giovanny Martinez blessure à la 79e minute, ce qui a laissé Aguilas avec seulement six joueurs.

Le club a remercié les fans et a publié un message qui disait: « Avons-nous perdu? Non, monsieur. Ce groupe a tout donné et gagné le respect. »

Élu homme du match pour ses arrêts, Le gardien de but d’Aguilas, Carlos Bejarano, a déclaré: « Le problème de santé nous a beaucoup affectés. Nous ne voulions pas que ce match se déroule mais nous devions le faire. Je tiens à féliciter tout le monde pour l’effort fourni.

« C’était un appel au fair-play. Si nous montrions avec fierté que nous sommes la neuvième meilleure ligue du monde, nous devrions également le prouver et ne pas montrer ce qui nous est arrivé aujourd’hui. »