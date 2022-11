Deux gardiens de but de la Colombie-Britannique sauvent un vieil homme inconscient dans un sauna local

Dès que Luca Di Pasquo et Hank Levy sont entrés dans le sauna du centre communautaire de Penticton la semaine dernière, ils ont su que quelque chose n’allait pas.

Le tandem de gardiens de but des Penticton Vees effectue non seulement des arrêts sur la glace, mais également à l’extérieur, après que les deux se soient associés pour aider un homme âgé à sortir du sauna chaud alors qu’il était laissé seul inconscient.

C’était le mercredi 2 novembre vers 13 heures lorsque Di Pasquo et Levy sont arrivés au centre et ont remarqué un homme dans la soixantaine, penché dans le sauna et ne répondant à personne autour de lui.

Bien que d’autres personnes à l’établissement croyaient qu’il faisait juste une sieste, les gardiens ne prenaient aucun risque.

“Nous avons commencé à lui donner des coups de coude et il ne répondait pas, alors nous avons pris sur nous de le mener à bien”, se souvient Levy. “Ensuite, nous l’avons allongé par terre, les sauveteurs sont venus faire leur truc puis l’ambulance est arrivée.”

Le duo, qui se dit meilleur ami malgré sa rencontre il y a quelques mois à peine, se dit immédiatement préoccupé par le bien-être de l’homme.

“Il était évident que quelque chose n’allait pas depuis le début”, a déclaré Di Pasquo.

Quelqu’un d’autre à l’établissement a informé un sauveteur de la situation pendant que les gardiens de but sortaient l’homme du sauna.

Les représentants de l’équipe ont déclaré que l’homme devrait se rétablir complètement, Di Pasquo ajoutant que son état s’était sensiblement amélioré alors qu’il était sorti du centre par les ambulanciers paramédicaux.

“Nous avons joué un si petit rôle dans toute la situation, mais c’est bien d’aider quelqu’un quand il est dans le besoin”, a déclaré Di Pasquo. “Sur le moment, nous savions que nous devions l’aider.”

Les deux gardiens en sont au milieu de leur première année avec les Vees.

Levy, un jeune de 20 ans de Salt Lake City, Utah, pense à son père lorsqu’il réfléchit au sauvetage de l’homme.

“Mon père a toujours été du genre à aider quelqu’un”, a-t-il déclaré.

Di Pasquo, quant à lui, a des sentiments similaires.

“L’été dernier, mon père et moi avons vu quelqu’un à moto se faire désosser devant l’allée de mon ami et nous avons tous couru pour aider”, se souvient le jeune homme de 19 ans de Livonia, Michigan. “Ce jour-là m’a appris quand quelque chose comme ça se reproduit, toujours intervenir pour aider.”

Di Pasquo et Levy disent que leur nouvelle amitié vient du lien familier que les gardiens de but à travers le monde du hockey partagent habituellement.

Et après avoir fait équipe au sauna, leur amitié ne fera que se renforcer.

Les gardiens disent que Fred Harbinson, entraîneur-chef, directeur général et président de Penticton, a informé le reste de l’équipe dans le vestiaire de l’incident le lendemain.

“Il était fier”, a ajouté Di Pasquo. “Il parle toujours de représenter les Vees bien en dehors de la patinoire.”

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com

ActualitésOkanaganPenticton Vees