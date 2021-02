Deux garçons arrêtés pour enlèvement après le vol d’une voiture dans l’allée du propriétaire avec des fils à l’intérieur

Deux garçons âgés de 15 ans sont en garde à vue, soupçonnés d’enlèvement après le vol d’une voiture avec les jeunes enfants du propriétaire à l’intérieur.

Le véhicule a quitté une allée de Birmingham vers 17 heures et le père désemparé des garçons, âgés de deux et quatre ans, a immédiatement sonné l’alarme.

Des équipes d’intervention, de trafic et d’armes à feu ont été dépêchées, ainsi que des unités de chiens et un hélicoptère pour aider à la recherche.

Le moment dramatique de l’arrêt de la voiture a été partagé sur Twitter par l’Unité des opérations sur les armes à feu

La voiture volée, une Seat Leon, a été vue conduisant dans le mauvais sens sur une chaussée en duel avant que des agents armés ne l’arrêtent sur l’A38.

L’inspecteur en chef Lee Wiggan l’a qualifié de « pire cauchemar de tous les parents »

Les deux suspects ont fui la police mais ont été détenus, moins de 15 minutes après le signalement du crime.

Les deux jeunes garçons ont été retrouvés vivants et bien à l’intérieur de la voiture et ont retrouvé leurs parents sur les lieux.

Les suspects sont en garde à vue et seront interrogés sur des soupçons de vol d’un véhicule à moteur et d’enlèvement.

L’inspecteur en chef Lee Wiggan, responsable des incidents de la Force, a déclaré: «Ce type d’incident est le pire cauchemar de tous les parents.

« Heureusement, nous avons pu arrêter la voiture et réunir la famille moins de quinze minutes après son vol.

«C’est une issue fantastique à ce qui était un incident très grave et urgent.

« Mes remerciements vont aux officiers impliqués ainsi qu’au service d’ambulance des West Midlands pour leur soutien. »

L’unité des opérations des armes à feu a tweeté plus tard: « Des observations ont été diffusées pour une voiture volée dans laquelle les propriétaires deux enfants étaient toujours assis à l’intérieur !!

L’ARV de l’unité C a localisé et arrêté la voiture sur Bristol Road sans blesser. Les enfants sont en sécurité et rendus à leurs parents.