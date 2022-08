Deux garçons accusés de l’incendie de Pheasant Run resteront en détention 2 semaines de plus – Shaw Local

Deux garçons accusés d’avoir allumé des incendies qui ont ravagé l’ancien Pheasant Run Resort en mai resteront en détention pendant deux semaines supplémentaires, a décidé lundi un juge du comté de DuPage.

Le juge Anthony Coco a convenu avec un procureur qu’il y avait une “nécessité immédiate et urgente” (une obligation légale) de les garder enfermés pour éviter de se blesser et de blesser le public. Cela l’emportait sur le soutien de la famille, le bon comportement en détention et leur absence d’antécédents criminels, ce que les avocats des garçons ont fait valoir comme des raisons en faveur de la libération.

Mais Coco veut aussi que les garçons – âgés de 17 et 15 ans – aillent au lycée cet automne, alors il a décidé qu’ils seraient remis à la garde de leurs parents le 15 août, trois jours avant le début de leurs cours.

Les garçons devront porter des moniteurs électroniques et ne seront autorisés à quitter leur maison que pour aller à l’école – pas d’activités parascolaires, y compris faire du sport, a ordonné Coco.

Il a également déclaré qu’à la maison, les garçons ne pouvaient recevoir de visiteurs que si l’un de leurs parents était présent.

Les deux garçons sont apparentés, l’un est l’oncle de l’autre.

Coco a déclaré qu’une partie de sa raison de les maintenir en détention était que les procureurs allèguent que le couple a allumé plus de deux incendies dans le complexe fermé l’après-midi du 21 mai.

Si les procureurs peuvent prouver qu’il y avait “plusieurs points de départ”, a déclaré Coco, “cette affaire (étant) une simple farce qui a mal tourné est beaucoup moins probable”.

Le jeune de 17 ans vit à Carol Stream. Le jeune de 15 ans vit à Wheaton.

Ils sont tous deux accusés d’incendie criminel, de cambriolage, d’intrusion et de dommages criminels à la propriété.

Deux autres garçons — leurs cousins ​​– sont en détention à domicile. Ils sont accusés d’intrusion. L’un d’eux a 15 ans et vit à Winfield. L’autre a 14 ans et vit à Wheaton.

Coco a ordonné qu’aucun des noms des garçons ne soit publié. C’est une pratique courante au tribunal de la jeunesse.

