Deux gagnants de la loterie nationale réclament chacun un énorme jackpot de 6 millions de livres sterling alors que les détenteurs de billets britanniques se présentent

DEUX Britanniques chanceux ont réclamé 6,3 millions de livres chacun en prix de loto après avoir remporté le jackpot lors du tirage de mercredi soir.

Les deux détenteurs de billets se partageront le jackpot de 12 620 658 £ proposé.

Deux gagnants du loto ont remporté des prix importants

Ces réclamations passeront maintenant par le processus de validation, qui comprend des vérifications pour s’assurer que les conditions générales des règles des jeux sont respectées et que l’intégrité de la Loterie Nationale est protégée.

Une fois les billets validés et payés, les détenteurs de billets décideront alors de rendre public ou non et de partager leurs nouvelles.

Andy Carter, conseiller principal des gagnants à la Loterie nationale, a déclaré : « C’est une excellente nouvelle que ces deux jackpots de plusieurs millions de livres au loto aient maintenant été réclamés.

«Deux détenteurs de billets gagnent désormais 6,3 millions de livres sterling en mieux – imaginez les possibilités. Qu’il s’agisse d’un pad de rêve, de vacances uniques ou de faire plaisir à leurs proches, ces détenteurs de billets se trouvent désormais dans des positions qui changent véritablement leur vie.

« Notre objectif est désormais de soutenir les détenteurs de billets gagnants du jackpot tout au long du processus et de les aider à commencer à profiter de leurs gains qui changent vraiment leur vie. »

Cela vient après qu’il a été annoncé qu’un Britannique chanceux avait remporté un énorme jackpot de 55 millions de livres sterling sur le jeu EuroMillions plus tôt cette semaine.

Le Britannique sera plus riche que le footballeur Harry Kane qui vaut 51 millions de livres sterling, selon la Sunday Times Rich List.

Les numéros gagnants de ce tirage étaient 11, 17, 28, 32 et 35 avec Lucky Stars 05, 06.

Un autre Britannique a remporté une énorme part de 46,2 millions de livres sterling en mai.

Un billet de France et un billet de Suisse correspondaient également aux numéros gagnants pour remporter chacun un tiers du prix de 138 millions de livres sterling.

Et en juin, un détenteur de billet britannique chanceux a remporté un jackpot EuroMillions de 111,7 millions de livres sterling.

Certains gagnants ont fait des choses farfelues avec leurs aubaines.

Gareth Bull, qui a remporté 41 millions de livres sterling en 2012, a demandé à ses amis de l’aider à construire un manoir avec piscine, bar et salle de jeux.

Le constructeur a rasé son bungalow au bulldozer pour faire place à la propriété de luxe.

Il a posté sur Facebook à l’époque: « Bungalow en bas, toit du garage – et peut à peu près voir le pub. »

D’autres utilisent l’argent pour rembourser des dettes.

Elizabeth et George Galloway ont ramassé 300 000 £ après avoir acheté une carte à gratter Bingo Bonus.

Ils prévoient de rembourser leur hypothèque – 15 ans plus tôt.

Sue Davies a récupéré un incroyable 500 000 £ après avoir acheté un billet de loterie pour marquer la fin du blindage pendant la pandémie.

Alors que Sandra Devine a gagné 300 000 £ après avoir pensé qu’elle n’avait gagné que 100 £ sur une carte à gratter de la loterie nationale en 2021.

Elle a déclaré à l’époque : « Au début, je pensais que nous avions gagné 100 £ et mon mari pensait que c’était 1 000 £. Quand j’ai découvert que nous avions gagné 300 000 £, j’étais tellement choqué. »