Deux frères ont lancé l’attaque de missile la plus meurtrière sur le village de Hroza, tuant 55 personnes, selon le SBU

Les services de sécurité ukrainiens du SBU ont identifié les deux individus qui ont dirigé l’attaque du missile russe Iskander contre un café du village de Hroza, dans l’oblast de Kharkiv, tuant 55 personnes, a rapporté le SBU. Télégramme le 11 octobre, partageant des photos de deux résidents locaux.

Volodymyr Mamon, 30 ans, et son frère cadet, Dmytro Mamon, 23 ans, ont obtenu des « postes » dans le soi-disant « Département des affaires intérieures de l’administration militaro-civile de la région de Kharkiv » pendant l’occupation russe de la région. L’un d’eux a été nommé « conducteur de groupe de convoi » et l’autre « inspecteur de patrouille routière ».

Les deux suspects et leurs familles ont fui vers la Russie avant la libération de la région et ont continué leur service en Russie. Ils ont été recrutés à distance et ont formé leur propre réseau d’informateurs ukrainiens pour collecter des informations sur le déploiement des forces armées ukrainiennes et les événements de masse régionaux sous prétexte de correspondance amicale.

Début octobre, les suspects ont commencé à recueillir des informations sur la réinhumation prévue d’un soldat ukrainien tombé à Hroza. Ils ont compris que les civils, y compris leurs connaissances et ceux qui leur ont fourni des informations, mourraient certainement à la suite de cette attaque hostile, a déclaré le SBU.

Ayant appris l’adresse exacte et l’heure du réveil d’un soldat tombé au combat, Volodymyr Mamon a transmis cette information aux occupants russes, qui ont lancé une attaque ciblée de missiles tactiques Iskander-M sur Hroza.

Sur la base des preuves recueillies, le SBU a inculpé les deux suspects de trahison d’État et de crime commis par complot préalable (partie 2 de l’article 111 et partie 2 de l’article 28 du Code pénal ukrainien).

Les actes criminels de Volodymyr Mamon ont en outre été qualifiés de complicité et d’encouragement à un crime, de commission d’une infraction pénale par un groupe de personnes et de violation des lois et coutumes de la guerre (partie 5 de l’article 27, partie 2 de l’article 28, partie 2 de l’article 438). du Code pénal de l’Ukraine).

Frappe russe sur Hroza dans l’oblast de Kharkiv – ce que l’on sait

Un missile russe Iskander a touché un café du village de Hroza, dans la région de Kharkiv, où une soixantaine de villageois s’étaient rassemblés le 5 octobre. Le bâtiment s’est effondré et les gens sont restés coincés sous les décombres, faisant 55 morts, dont un enfant de six ans. . Seuls 49 corps ont été identifiés.

Le bureau du procureur régional a déclaré que le café organisait une veillée funèbre à laquelle assistaient uniquement des civils, qui faisaient leurs derniers adieux au soldat décédé et enterré Andriy Kozyr, mortellement blessé à Popasna. Il a été enterré dans l’oblast de Dnipropetrovsk, mais son fils Denys a décidé de réenterrer son père dans son village natal.

Son fils et sa femme Nina, âgée de 20 ans, ont également été tués dans le café. Environ la moitié du village d’environ 100 habitants s’y trouvait. Les enquêteurs ont déclaré qu’ils pensaient que l’attaque contre le café était très précise et qu’ils rechercheraient donc ceux qui auraient pu la diriger parmi la population locale.

Il s’agit de l’attaque russe la plus meurtrière contre des civils ukrainiens en 2023. Six enfants sont devenus orphelins.

