Deux frères nigérians condamnés pour sextorsion ayant entraîné la mort d’un adolescent

MARQUETTE, Michigan — Deux frères du Nigéria ont été condamnés jeudi à 17 ans et demi de prison fédérale après plaider coupable d’avoir extorqué sexuellement des adolescents et des jeunes hommes à travers les États-Unis, y compris un jeune de 17 ans du Michigan qui s’est suicidé.

Un juge fédéral a condamné Samuel Ogoshi, 24 ans, et Samson Ogoshi, 21 ans, après avoir entendu le témoignage émouvant des parents et de la belle-mère de Jordan DeMay, qui avait 17 ans lorsqu’il s’est suicidé au domicile de sa famille à Marquette, dans la péninsule supérieure du Michigan.

Les Ogoshis, tous deux originaires de Lagos, au Nigéria, avaient déjà été extradé du Nigéria Les frères ont tous deux plaidé coupable en avril d’avoir conspiré en vue d’exploiter sexuellement des adolescents.

Ils ont été accusés d’avoir dirigé un réseau international de sextorsion dans lequel ils se faisaient passer pour une femme, un stratagème qui a conduit au suicide de DeMay en mars 2022. Les frères et sœurs ont été accusés d’avoir incité DeMay à envoyer une photo de lui nu, puis de l’avoir extorqué. Les procureurs fédéraux ont déclaré que leurs stratagèmes de sextorsion ciblaient plus de 100 victimes, dont DeMay.

« La condamnation de Samuel et Samson Ogoshi aujourd’hui envoie un message retentissant », a déclaré le procureur américain Mark Totten dans un communiqué. « Aux criminels qui commettent ces escroqueries : vous n’êtes pas à l’abri de la justice. Nous vous traquerons et vous demanderons des comptes, même si nous devons faire l’autre bout du monde pour le faire. »

L’extorsion sexuelle, ou sextorsion, consiste à persuader une personne d’envoyer des photos explicites en ligne, puis à menacer de rendre ces images publiques à moins que la victime ne verse de l’argent ou ne se livre à des faveurs sexuelles. Ce délit est passible d’une peine minimale obligatoire de 15 ans de prison et d’une peine maximale de 30 ans.

Le juge de district américain Robert J. Jonker, qui a également condamné les Ogoshis à cinq ans de surveillance après leur libération, a déclaré qu’il déciderait de la restitution que les frères devront faire une fois qu’il aura reçu des informations supplémentaires.

Avant de condamner les frères, Jonker a déclaré que l’affaire méritait de longues peines. Il a déclaré que les deux accusés avaient fait preuve d’un « mépris insensible pour la vie », tout en notant que les frères et sœurs avaient continué leurs escroqueries par sextorsion même après avoir appris que DeMay s’était suicidé.

« La poursuite du projet global même après avoir eu la certitude qu’un individu, celui dans cette affaire, s’est suicidé, souligne la nécessité d’une peine sévère », a déclaré le juge lors de l’audience de détermination de la peine de Samson Ogoshi.

La mère de DeMay, Jennifer Buta, a déclaré au tribunal lors de la condamnation de Samuel Ogoshi que la mort de son fils l’avait laissée « brisée jusqu’au plus profond d’elle-même, furieuse et prisonnière du chagrin ». Elle a déclaré que le dernier message que son fils lui avait envoyé était « Maman, je t’aime » – un message qu’elle a trouvé attachant à son réveil jusqu’à ce qu’elle apprenne que Jordan s’était suicidé dans sa chambre.

« Ce que je pensais être un message affectueux de la part de Jordan, c’était son au revoir et la confirmation de son amour pour moi », a déclaré Buta. « Je n’aurais jamais imaginé que pendant que je dormais, les deux accusés se cachaient derrière leurs écrans et torturaient Jordan pendant des heures alors qu’il était seul. »

La belle-mère de DeMay, Jessica DeMay, a déclaré lors de son témoignage en larmes qu’elle et les autres proches de Jordan « ne connaîtront plus jamais de joie pure » car chaque moment heureux serait entaché par « un petit nuage de tristesse autour » qui vient de la mort de Jordan.

Le père de l’adolescent, John DeMay, a déclaré au tribunal qu’il était hanté par l’image de « mon fils allongé sur son lit, mort avec une blessure par balle à la tête ».

« Jordan était un jeune homme incroyable. Il était résilient, intelligent, instruit, c’était un athlète. C’était mon fils unique. Et tu as pu lui parler pour la dernière fois de sa vie. C’est horrifiant pour moi », a-t-il déclaré.

L’avocat de Samuel Ogoshi, Sean Tilton, a déclaré que son client avait coopéré avec les autorités et avait écrit une lettre d’excuses. Il a ajouté que Samuel Ogoshi était plein de remords « et ressentait un immense sentiment de culpabilité pour la perte de vies humaines dans cette affaire ».

L’avocate de Samson Ogoshi, Julia Kelly, a déclaré lors de la condamnation que son client était « plein de remords » et qu’il avait 18 ans lorsqu’il a commencé à participer à des tentatives d’extorsion et d’escroquerie. Elle a déclaré que de telles escroqueries sont courantes à Lagos, au Nigeria, et qu’il les considérait comme un moyen rapide de gagner de l’argent.

Kelly a écrit dans un dossier judiciaire que « des centaines de personnes comme lui étaient impliquées dans des escroqueries similaires ».

« On lui a expliqué qui pouvait lui obtenir un compte piraté, comment créer un faux profil, comment booster les comptes et, comme l’anglais n’est pas sa langue maternelle, on lui a donné un script de ce qu’il devait dire », a-t-elle écrit.