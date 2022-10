Deux frères médecins apportent un soutien médical et des conseils aux manifestants iraniens à des milliers de kilomètres

Le courant15:42Des médecins aident à distance des manifestants iraniens blessés

Les docteurs Kamiar et Arash Alaei ne sont peut-être pas autorisés à retourner en Iran, mais les deux frères soutiennent les récentes manifestations dans le pays d’une autre manière : en fournissant des télésoins depuis leur domicile aux États-Unis.

“Je pense que c’est le minimum que nous puissions faire”, a déclaré Kamiar Le courant est Matt Galloway. “C’est plutôt réconfortant que nous puissions faire quelque chose de minimal pour notre propre peuple, et ils apprécient cela.”

Les manifestations iraniennes en sont à leur quatrième semaine, déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsi Amini. La police des mœurs iranienne a initialement détenu la jeune femme de 22 ans, prétendument pour avoir porté son foulard trop lâche. Elle est décédée à l’hôpital.

Sa famille affirme que son corps présentait des ecchymoses et d’autres signes de coups après son arrestation, mais le gouvernement iranien insiste sur le fait qu’Amini n’a pas été maltraitée. Le rapport d’un coroner iranien a également démenti Amini était décédée des suites de coups à la tête et aux membres, et avait lié sa mort à des conditions médicales préexistantes.

Kamiar, qui a développé avec Arash le programme de formation sur le VIH/sida Global Health au Moyen-Orient et en Asie centrale, affirme que de nombreux manifestants ont été touchés par des “coups de feu ne mettant pas leur vie en danger” et des matraques autour du visage et du cou.

Leurs blessures sont suffisamment importantes pour justifier des soins médicaux – mais Kamiar dit qu’ils ne peuvent pas se tourner vers les hôpitaux locaux en raison du risque d’être arrêtés pour avoir participé à des manifestations.

“[The government] a donné beaucoup d’avertissements aux médecins, aux hôpitaux, pour ne pas les admettre », a-t-il dit. « Et s’ils les admettent, ils doivent les signaler – et beaucoup de médecins, ils ne veulent pas faire ça.

À long terme, je pense que soit ils doivent changer, soit ils seront changés, et il n’y a pas d’autre solution finale. -Dr. Kamiar Alaei

Kamiar affirme que la confiance est l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux manifestants en Iran se tournent vers les frères, qui ont eux-mêmes passé du temps dans la prison d’Evin à Téhéran.

“C’est dommage que [protesters] ne pouvaient pas faire confiance aux gens locaux, mais ils pouvaient faire confiance aux gens qui sont à l’étranger », a-t-il dit.

Néanmoins, les frères sont plus qu’heureux de fournir l’aide médicale, ainsi que des conseils sur la façon de documenter leurs blessures afin de tenir le gouvernement responsable.

“[The government] voulait réduire le nombre de personnes tuées parce qu’ils pensent que si elles sont blessées, il est difficile d’être traçable », a-t-il déclaré. « Nous voulions donc les documenter et les rendre responsables devant les instances internationales.

Un avenir optimiste

Bien qu’il ne soit pas clair combien d’Iraniens ont été tués ou arrêtés lors des manifestations jusqu’à présent, estime Iran Human Rights, basée à Oslo. au moins 201 personnes en Iran ont été tués.

Kamiar dit que cela le fait “pleurer” en voyant des vidéos des forces de sécurité frappant et bousculant des manifestants en Iran.

Pourtant, il voit des raisons d’être “très optimiste quant à l’avenir de ces manifestations” dans les innombrables jeunes qui les mènent.

“Dans le passé, traditionnellement, il y avait plus de dirigeants ou de hauts responsables qui appartenaient à des partis politiques [leading] la manifestation”, a-t-il dit. “Mais c’est tout à fait le contraire.”

“Maintenant, nous avons des adolescents qui prennent les devants, sont motivés et mobilisés… quel que soit le parti politique auquel ils appartiennent.”

Les réactions du pouvoir lui donnent aussi l’espoir que ces manifestations se termineront différemment des précédentes.

“Ils ont maintenant commencé [on] La télévision disant: “Oh, nous voulons avoir un dialogue, nous voulons trouver des solutions”, a-t-il déclaré. “Donc, cela montre maintenant qu’ils réalisent que c’est différent.”

“Dans [the] court terme, ils peuvent le rendre dur. Mais à long terme, je pense que soit ils doivent changer, soit ils seront changés, et il n’y a pas d’autre solution finale.”

