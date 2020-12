Deux jeunes frères et sœurs en vacances en Floride avec leur famille ont été frappés et tués par une voiture qui a viré sur un terrain de golf miniature au cours du week-end.

Le garçon de quatre ans et sa sœur de six ans avaient voyagé avec leurs parents de Louisville, dans le Kentucky, pour des vacances à Panama City Beach en Floride.

Vendredi, les frères et sœurs jouaient sur le parcours de golf miniature du Coconut Creek Family Fun Park avec leurs parents lorsqu’une voiture a soudainement quitté la route pour se diriger vers le terrain de golf.

Scott Donaldson de Panama City Beach a en quelque sorte conduit sa Chevy Silverado hors de Front Beach Road et dans l’attraction et a frappé les enfants, a déclaré la police selon WTSP.

Vendredi, un garçon de quatre ans et sa sœur de six ans ont été frappés et tués par une voiture qui a dévié de la rue et sur le parcours de minigolf du Coconut Creek Family Fun Park à Panama City Beach en Floride. Scène de l’incident ci-dessus