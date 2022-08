Deux frères britanniques, âgés de sept et neuf ans, se noient dans un lac allemand | Nouvelles du Royaume-Uni

Deux garçons britanniques sont morts en nageant dans un lac en Allemagne, ont confirmé les autorités.

Les frères, âgés de sept et neuf ans, ont été portés disparus par leurs parents dans une zone de baignade désignée sur le lac Eiserbach au sud d’Aix-la-Chapelle.

Les sauveteurs ont pu récupérer les enfants de l’eau et ils ont été emmenés dans les hôpitaux d’Aix-la-Chapelle et de Cologne, mais sont décédés plus tard.

Les procureurs d’Aix-la-Chapelle ont déclaré qu’ils enquêtaient pour savoir si les décès étaient le résultat d’une négligence.