Deux frères afghans, séparés pendant la guerre, se rencontrent au Royaume-Uni

Deux frères afghans, qui se sont séparés à l’aéroport alors qu’ils fuyaient le pays, se sont finalement rencontrés récemment au Royaume-Uni. Hussain Manawer a partagé sur Instagram un clip dans lequel les deux frères, émus aux larmes, se sont étreints.

Dans la vidéo, Obaid (10 ans) est submergé d’émotions en voyant son frère après une longue période. Son frère a même acheté des fleurs pour célébrer cette occasion. Un passager est vu en train de faire sa vidéo. Comme décrit par Hussain, Obaid a été envoyé dans un camp de réfugiés en France. Il était le plus jeune enfant de l’établissement pour adultes. Il est resté loin de ses parents, de sa famille et de tous ceux qu’il connaissait.

Sa famille a également été confrontée au chagrin, mais ils ont poursuivi sans relâche leur recherche de lui. Hussain a écrit qu’il avait travaillé avec une organisation Save Our Citizens il y a quelques mois. Pendant son temps avec cette organisation, il a créé un fonds, écrit des lettres, passé des appels et fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider Obaid à rencontrer sa famille. Finalement, il a réussi et Obaid a rencontré sa famille à la gare de London Kings Cross.

Les internautes étaient contents de voir les retrouvailles de la fratrie. L’un d’eux a écrit : « Bénissez-les tous les deux ». Un autre leur a souhaité une belle vie au Royaume-Uni. Un utilisateur s’est senti désolé pour les autres qui pourraient encore être confrontés à une situation aussi pénible dans un Afghanistan déchiré par la guerre. D’autres ont loué Hussain pour avoir rendu cette réunion possible.

Une histoire similaire est devenue virale il y a quelque temps lorsque deux frères – Siddique et Habib – se sont rencontrés après 74 ans. Ils s’étaient séparés lors de la partition indo-pakistanaise en 1947.

Les frères se rencontrent après 74 ans à cause de 1947 ! #Pakistan #punjab (j’avoue j’ai pleuré) pic.twitter.com/NddUYBHK09 — Manpreet Jassal (@mjassal) 12 janvier 2022

La vidéo a franchi plus de 5 56 000 vues.

