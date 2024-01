Deux frères abattus par les forces israéliennes à Khan Younis, le drapeau blanc ignoré | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Khan Younès, Gaza – « Amal » en arabe signifie espoir, le genre de nom donné à un nouveau quartier pour encourager les gens à s’y installer et à rêver que leur famille y grandisse.

Mais la semaine dernière, les faibles lueurs d’espoir qu’avait la famille Barbakh de sortir vivante d’Al-Amal ont été rapidement anéanties lorsque des tirs de tireurs d’élite israéliens ont coûté la vie à deux de leurs fils.

Les deux garçons brandissaient un drapeau blanc.

Ordre d’évacuer

L’agence de vérification Sanad d’Al Jazeera a enquêté sur le crime au cours duquel Nahedh, 13 ans, et Ramez Barbakh, 20 ans, ont été abattus par des tirs de tireurs isolés.

Dans la matinée du mercredi 24 janvier, les Barbakhs s’apprêtaient à quitter al-Amal, à l’ouest de Khan Younis, et à se déplacer plus au sud comme leur avaient été ordonnés les tracts tombés sur leur quartier depuis la veille et les annonces. par Avichay Adraee, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne.

« Nous ne savions pas quoi faire », a déclaré Islam, la mère des garçons, à Al Jazeera. « Au début, nous n’étions même pas sûrs de ces ordres d’évacuation parce que nous ne les avions pas vus nous-mêmes. Nous essayions de faire profil bas dans notre maison et d’assurer la sécurité de tout le monde.

«Mais finalement, nous avons réalisé que nous devions y aller et avons commencé à essayer d’élaborer un plan. Mon mari et mes fils pensaient que nous pourrions peut-être briser le mur du fond et sortir par là, car nous entendions les tirs dehors.

Mais finalement, le couple a décidé que le meilleur chemin serait le plus direct : ils sortiraient de leur maison avec un drapeau blanc et se dirigeraient vers al-Mawasi comme indiqué.

#عاجل 🔴🔴 الى سكان منطقة خان يونس في أحياء النصر، مركز المدينة والمخيم (المعسكر) في بلوكات 107-112: م ن أجل سلامتكم عليكم الانتقال فورًا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر pic.twitter.com/K4MtDeKMSR – افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 24 janvier 2024

Traduction : #URGENT aux habitants de Khan Younis dans les quartiers d’al-Nasser, al-Amal, du centre-ville et du camp, dans les blocs 107-112 : Pour votre propre sécurité, vous devez vous déplacer immédiatement vers la zone humanitaire d’al- Mawasi par la route côtière.

« J’ai appelé Nahedh », raconte Mohamed-Adel, leur père. « Je lui ai donné un tissu blanc à agiter au-dessus de sa tête en guise de drapeau blanc. Je pensais qu’il n’y avait aucune chance que quiconque veuille blesser un enfant ou ait peur d’un enfant.

Alors que le reste de la famille rassemblait les dernières affaires qu’ils pensaient pouvoir emporter avec eux, Nahedh fit quelques pas prudents hors de la porte d’entrée, agitant son drapeau blanc au-dessus de sa tête et se dirigeant prudemment vers le coin pour pouvoir regarde la route principale pour voir dans quelle direction sa famille doit aller.

“Ils restent là toute la journée”

Selon ce que la famille a déclaré à Al Jazeera, alors que Nahedh faisait quelques pas hors de la porte, il a reçu une balle dans les jambes et est tombé au sol.

Son père l’appela depuis la porte de la maison, persuadant son petit garçon de se lever un peu et d’essayer de rentrer dans la maison. Lorsque Nahedh s’est levé pour tenter de rentrer dans la maison, il a reçu deux autres balles, dans le dos et dans la tête.

Son frère Ahmed, 18 ans, a déclaré à Al Jazeera que les tirs venaient de la direction d’al-Katiba, à environ 400 mètres. [1,312 feet] plus loin, une zone où Sanad a pu confirmer l’activité militaire israélienne le jour en question.

Voyant ce qui était arrivé à son petit frère, Ramez a couru hors de la maison pour tenter de le mettre hors de danger. Il a reçu une balle dans le cœur et est tombé sur son frère blessé, drapeau blanc et tout.

Islam était incapable de comprendre ce qui était arrivé à sa famille, paralysée par l’angoisse alors qu’elle regardait par la fenêtre ses deux fils étendus sur la route.

“J’espérais toujours qu’ils étaient encore en vie, qu’il y avait un peu de souffle en eux”, a-t-elle déclaré. «Je ne pouvais penser à rien d’autre qu’à “Je veux mes enfants, je veux mes enfants”.

« Je ne sais pas comment je suis resté à l’intérieur de la maison, mais tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir crié par la fenêtre à tous ceux que je voyais de l’autre côté de la rue, leur demandant de m’aider, de faire n’importe quoi.

« Ils n’ont rien fait, ils ne pouvaient pas. Chaque fois que j’appelais quelqu’un, mon mari et mes fils me faisaient taire de toutes les manières possibles. Ils étaient là pour tuer des gens”, a-t-elle poursuivi.

La famille n’a pas pu s’approcher des corps de Nahedh et de Ramez et a finalement dû fuir le quartier sans savoir ce qu’ils étaient devenus.

« Ils étaient là, dans la rue, toute la journée », a expliqué Islam. « Lorsque nous sommes partis, nous ne pouvions pas retirer leurs corps ni même nous arrêter pour les surveiller. Il y avait des tirs constants.

Une seule photo subsiste de ce crime. La photo a été prise par Ahmed, le frère des garçons, qui a déclaré à Al Jazeera qu’il « avait pris une photo de mes frères assassinés pour ne jamais les oublier, et pour documenter ce crime qui a été commis, le crime de tirer sur un enfant qui portait un pistolet blanc ». drapeau puis en tirant sur son frère qui se précipite pour le sauver ».

Ce que l’enquête a révélé

L’enquête de Sanad a identifié l’endroit exact où Ramez et Nahedh ont été pris pour cible par des tireurs d’élite israéliens, près de l’école Harun ar-Rashid à al-Amal, également connue sous le nom de « bloc 109 » sur la carte de Gaza publiée par l’armée israélienne.

Selon les témoignages, les garçons ont été abattus vers 10h30 le 24 janvier et Ahmed a réussi à prendre une photo de leurs corps entre 13h et 13h30, en se basant sur les ombres de la photo.

Sur la photo des frères assassinés, des taches de sang sont visibles sur le drapeau blanc que portait Nahedh.

La famille n’a jamais pu évacuer tous ensemble. Au lieu de cela, ils ont pleuré leurs enfants tout en brisant le mur de leur maison pour traverser d’autres rues et maisons, courant d’un endroit abrité à un autre jusqu’à atteindre la route côtière à Khan Younis.

A ce jour, ils ne savent rien des corps de Nahedh et Ramez.