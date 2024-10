Deux forêts nationales près de Sacramento offrent des arbres de Noël à 10 $ cette saison. Comment en obtenir un

La période la plus merveilleuse de l’année commence le vendredi 1er novembre, lorsque la forêt nationale de Tahoe commence à délivrer des permis d’arbre de Noël aux ménages souhaitant planter un arbre pour la période des fêtes.

La majorité des permis seront délivrés par l’intermédiaire du Site Web du US Forest Service Recreation.gov et un nombre limité sera disponible dans les bureaux de district pour les achats en personne. Le processus d’autorisation s’ouvre à 8 heures du matin ce vendredi.

Les permis coûtent 10 $ (plus des frais de réservation de 2,50 $) et sont limités à deux permis par foyer. Les permis, y compris ceux pour la récolte d’arbres, ne peuvent être utilisés dans la forêt nationale de Tahoe que jusqu’au 31 décembre.

Les élèves de quatrième année ayant un Chaque enfant dehors pass sont éligibles à un permis d’arbre de Noël gratuit. Ils peuvent postuler gratuitement en personne dans les bureaux de district disponibles ou en ligne, ce qui comprend les frais de 2,50 $.

Selon la forêt nationale de Tahoe, le système de permis pour les arbres de Noël offre des possibilités de loisirs et contribue à améliorer la santé des forêts.

« La suppression des arbres de petit diamètre dans les peuplements densément peuplés aide d’autres arbres à devenir plus grands et peut ouvrir des zones qui fournissent du fourrage à la faune et réduisent les risques d’incendies de forêt. Ces arbres de petit diamètre ont souvent la taille d’arbre de Noël souhaitée », a déclaré la porte-parole du Service forestier américain, Lauren Faulkenberry, dans un communiqué de presse.

Le Service forestier encourage ceux qui demandent un permis à examiner les directives et les informations de sécurité pour la meilleure expérience lors de la récolte d’un arbre de Noël.

La forêt nationale d’Eldorado, située à proximité, ouvrira ses portes Processus de permis pour les arbres de Noël samedile 2 novembre, pour le même prix, mais les titulaires de permis seront limités à un seul arbre.

« Chaque jour où vous pouvez profiter de votre forêt nationale est un grand jour », a déclaré Amy Reid, superviseur forestier d’Eldorado. « Pouvoir créer des souvenirs inoubliables avec votre famille et vous connecter avec la nature est un bonus. »

Les responsables forestiers suggèrent également que les conseils suivants devraient être pris en compte :

Les déplacements en véhicule à moteur hors route ne sont pas autorisés

Le site Web de la forêt nationale de Tahoe indique que les titulaires de permis doivent être prêts à faire de la randonnée, du ski ou de la raquette pour trouver leur arbre, et doivent apporter un ruban à mesurer, une scie ou une hache, une bâche et une corde pour couper et transporter leur arbre.

Les arbres doivent être coupés à la base

La forêt nationale de Tahoe avertit les titulaires de permis de ne pas couper au sommet des arbres et de laisser la base toujours debout, mais plutôt de couper l’arbre à la base et de le tailler ensuite à la longueur souhaitée.

Limites de taille des arbres

Les responsables forestiers ont déclaré qu’il existe des limites quant à la taille des arbres et aux espèces disponibles pour la coupe, telles que fournies aux titulaires de permis.

Les titulaires de permis sont invités à examiner les deux exigences et les cartes d’abattage des arbres pour s’assurer que l’arbre sélectionné répond aux directives et est situé à l’intérieur des limites de la forêt, indique un communiqué de presse de la forêt nationale de Tahoe.

Couper tôt

Bien que l’abattage d’arbres soit autorisé jusqu’à la fin décembre, les autorités forestières recommandent de couper tôt dans la saison avant que les altitudes plus élevées ne deviennent inaccessibles à cause de la neige et de la glace, ont indiqué les autorités.

Les arbres doivent être placés dans l’eau le plus tôt possible car ils commencent à perdre de l’humidité dès qu’ils sont coupés. S’ils sont correctement stockés, les arbres peuvent rester frais pendant plusieurs semaines.

Attention aux intempéries

Soyez prêt à affronter des changements météorologiques imprévisibles et des conditions froides à des altitudes plus élevées. Assurez-vous de vérifier la météo et les conditions routières avant le départ.

Assurez-vous toujours d’avoir un réservoir plein d’essence, des vêtements chauds, de l’eau, de la nourriture d’urgence et des chaînes pour pneus.

Pour plus d’informations ou pour contacter un bureau de la forêt nationale de Tahoe, visitez fs.usda.gov.

Comment obtenir un permis

Pour obtenir un permis pour un arbre, visitez la page d’accueil de Forêt nationale de Tahoe ou Forêt nationale d’Eldorado. Le bouton « acheter » deviendra actif une fois les applications ouvertes.

Les candidats peuvent également visiter en personne les postes de gardes forestiers suivants :

Bureau de district de Placerville : 100 Forni Road, Placerville, CA 95667 ; 530-622-5061

Bureau du district d’Amador : 26820 Silver Drive Pioneer, CA 95666 ; 209-259-3774

Bureau du district de Georgetown : 7600 Wentworth Springs Road, Georgetown, CA 95634 ; 530-333-4312

Bureau du superviseur de la ville du Nevada : 631 Coyote St., Nevada City, CA 95959 ; 530-265-4531

Bureau du district d’American River : 22830 Foresthill Road, Foresthill, CA 95631 ; 530-492-5631

Bureau de district de Sierraville : 317 S. Lincoln St., Sierraville, CA 96126 ; 530-994-3401

Bureau de district de Truckee : 10811 Stockrest Springs Road, Truckee, CA 96161 ; 530-587-3558

Bureau du district de Yuba River (sur rendez-vous uniquement) : 15924 Highway 49, Camptonville, CA 95922 ; 530-265-4531

Les autorités encouragent les demandeurs en personne à appeler à l’avance pour s’assurer que les permis sont toujours disponibles.