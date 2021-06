Deux forces de police paieront des dommages-intérêts à plus de 600 personnes suite à la dissimulation de la catastrophe de Hillsborough

DEUX forces de police ont accepté de payer des dommages-intérêts à plus de 600 personnes suite à la dissimulation d’une catastrophe à Hillsborough.

Les forces du South Yorkshire et des West Midlands sont parvenues à un règlement à la suite d’une réclamation au nom des survivants et des proches des victimes.

Les forces du South Yorkshire et des West Midlands sont parvenues à un règlement à la suite d’une réclamation au nom des survivants et des proches des victimes Crédit : PA

Ils ont été accusés de malversation dans une fonction publique – une allégation selon laquelle ils ont abusé de leur pouvoir.

Cela survient alors que personne n’a été condamné pour dissimulation à la suite de l’écrasement des terrasses, au cours duquel 96 fans de Liverpool sont morts lors d’une demi-finale de la FA Cup 1989 à Sheffield.

L’action civile a débuté en 2015 et a été acceptée en avril.

Cela n’a pu être signalé qu’à la fin d’un procès la semaine dernière au cours duquel trois accusés ont été accusés d’avoir modifié les déclarations de policiers afin de minimiser le blâme sur la force de South York.

Les trois ont été innocentés de pervertir le cours de la justice.

Saunders Law, les avocats qui ont traité l’affaire, ont déclaré: «Grâce à cette action civile pour méfait dans une fonction publique, 601 victimes ont demandé justice et responsabilité pour la dissimulation policière délibérée, orchestrée et totalement malhonnête qui a supprimé la vérité sur la responsabilité de la police et blâmé les supporters de football pour les événements horribles qui se sont déroulés au stade Hillsborough le 15 avril 1989.

La catastrophe a fait l’objet d’une enquête de la police des West Midlands.

Les avocats ont déclaré que la dissimulation avait causé des blessures psychiatriques supplémentaires aux survivants et aux proches des victimes.

La constable en chef par intérim du South Yorkshire, Lauren Poultney, a présenté des «excuses sans réserve» aux personnes touchées par la catastrophe et ses conséquences et a reconnu que de graves erreurs et erreurs avaient été commises par la force.