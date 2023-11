Deux fois chanceux : les sénateurs sauvent encore une fois Mwangaza de la destitution

Alors que l’horloge tournait vers 1 heure du matin jeudi et que la tension était palpable au Sénat, la gouverneure de Meru, Kawira Mwangaza, a survécu à une deuxième tentative visant à la destituer de ses fonctions, lui jetant ainsi une bouée de sauvetage politique.

“Le résultat de la division montre que le Sénat n’a retenu aucune des accusations… le Sénat n’a pas réussi à destituer le gouverneur Kawira Mwangaza de ses fonctions par mise en accusation et le gouverneur continue donc d’exercer ses fonctions”, a annoncé le président du Sénat, Amason Kingi.

Concernant l’accusation de détournement et d’utilisation abusive des ressources du comté, 28 sénateurs ont voté contre l’accusation contre 18 en faveur.

Concernant la deuxième accusation de népotisme et de pratiques contraires à l’éthique, les sénateurs ont déclaré de manière retentissante que l’accusation était sans fondement avec 42 voix contre 5.

La tendance s’est poursuivie concernant la troisième accusation d’intimidation, de diffamation et d’humiliation envers d’autres dirigeants, où le vote a été de 44 contre 3.

Sur l’accusation de nominations illégales et d’usurpation de pouvoirs statutaires, 27 sénateurs ont voté pour une accusation non fondée contre 20.

Et sur la dernière accusation d’outrage à l’Assemblée, 37 sénateurs ont voté contre l’accusation contre 10 en faveur.

Au cours du débat, le chef de la majorité Aaron Cheruiyot a exhorté ses collègues à être des arbitres neutres alors qu’ils votaient sur chacune des sept accusations et aboutissaient à un verdict salomonien.

Prenant conscience de la gravité de la situation, le sénateur de Kericho a déclaré que les sénateurs envisageaient même d’invoquer l’article 192 de la Constitution pour dissoudre le gouvernement du comté et donner un nouveau départ à la population de Meru.

“Il y a une partie de Meru qui est morte et une autre qui est vivante. C’est maintenant à vous de décider à quelle mère vous donnerez le bébé. Quelle que soit votre décision, les habitants de Meru vous regardent”, a déclaré M. Cheruiyot.

“Il ne se peut pas que tous ces 59 MCA, à deux reprises en moins d’un an, disent que vous n’êtes pas apte à exercer vos fonctions et qu’ils ont tort. Si Dieu vous accorde la grâce de diriger le peuple de Meru, alors changez vos voies et trouvez-la dans votre cœur pour trouver un moyen de travailler avec d’autres dirigeants”, a-t-il ajouté.