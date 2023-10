Deux fillettes d’un an se noient dans la piscine d’une garderie en Californie

Deux fillettes d’un an se sont noyées lundi dans la piscine d’une garderie de San Jose, en Californie.

« C’est le type d’appel qui est le pire qu’un parent puisse recevoir », a déclaré mardi aux journalistes Steven Aponte, responsable de l’information publique du département de police de San Jose.

Aponte a déclaré que la police et les pompiers avaient été appelés sur les lieux dans le quartier d’Almaden à San Jose pour un contrôle social juste après 9 heures du matin lundi. Ils répondaient à un signalement concernant trois enfants tomber dans la piscine. Deux des enfants étaient en grave détresse médicale.

Les trois enfants ont été transportés à l’hôpital, où le deux filles ont été déclarées mortes. Le troisième enfant a été innocenté avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Avant l’incident, la garderie Happy Happy Home Daycare était cité six fois par les inspecteurs de l’État depuis qu’elle a été autorisée pour la première fois en 2021. Lors des inspections préalables à l’autorisation, les responsables ont fait part de leurs inquiétudes quant à la possibilité que des enfants accèdent à la piscine où les décès sont survenus.

Les enquêteurs de l’unité des homicides du département de police de San Jose mènent l’enquête. Aponte prévoit que l’enquête durera plusieurs mois.

Selon les dossiers de la division des licences de soins communautaires du Département des services sociaux de Californie, les inspecteurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant les lacunes aux deux extrémités de la clôture entourant la piscine lors des inspections préalables à l’autorisation en 2020 et 2021. Une licence a été accordée à l’établissement après une autre inspection. en janvier 2021, lorsque des modifications ont été apportées qui satisfaisaient aux conditions d’exploitation.

Un rapport d’évaluation des installations datant de janvier de cette année indiquait que la piscine était entièrement clôturée avec un matériau à mailles dures.

« La clôture mesure au moins cinq pieds de haut et est construite de manière à ne pas masquer la vue sur la piscine », indique le rapport. « La porte s’éloigne de la piscine, se ferme automatiquement et est dotée d’un dispositif de verrouillage automatique, situé à moins de six pouces du haut de la porte. »

Selon le Centres pour le contrôle des maladiesl et Préventionla noyade est la principale cause de décès chez les enfants âgés de 1 à 4 ans – et la plupart de ces noyades se produisent dans les piscines.

« De toute évidence, les enfants avaient accès à la piscine. Comment et quand cela s’est produit, je ne suis toujours pas sûr », a déclaré Aponte aux journalistes.

Aponte a déclaré qu’il ne pouvait pas encore divulguer d’informations indiquant si les propriétaires de la garderie, Nina Fathizadeh et Shanin Shenas, étaient en détention.

Il n’a pas encore été déterminé si le personnel de la garderie sera facturé. Un représentant du bureau du procureur du comté de Santa Clara a déclaré que l’affaire était toujours en cours d’examen.

Les archives de l’État montrent que Fathizadeh et Shenas ont d’abord demandé une licence d’État pour gérer l’établissement en 2020. Les propriétaires de la garderie n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de NBC News.

La garderie avait une capacité d’accueil de huit enfants et pouvait s’occuper jusqu’à quatre nourrissons à la fois. Lors d’une inspection annuelle en janvier de cette année, les inspecteurs ont émis cinq citations. L’un a été délivré parce que cinq nourrissons étaient sous leur garde, dépassant leur capacité maximale.

D’autres citations cette année-là comprenaient l’incapacité d’effectuer des exercices en cas de catastrophe, le manque de documentation sur la surveillance des nourrissons endormis et l’incapacité d’effacer le casier judiciaire d’un assistant adulte.

Un porte-parole du Département des services sociaux de Californie a refusé de commenter.

« Cette enquête et l’incident dans son ensemble seront une révélation pour les familles, pas seulement ici à San Jose, mais dans tout le pays – pour qu’elles fassent vraiment preuve de diligence raisonnable et enquêtent (sur leurs garderies) », a déclaré Aponte.