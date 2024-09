Deux filles transgenres du New Hampshire peuvent jouer dans des équipes sportives féminines pendant le procès, selon un juge

CONCORD, New Hampshire — Deux filles transgenres peuvent essayer et jouer dans les équipes sportives d’une école de filles pendant que les adolescentes contestent une interdiction du New Hampshire, a décidé un juge fédéral mardi.

Les familles de Parker Tirrell, 15 ans, et d’Iris Turmelle, 14 ans, poursuivi en août cherchant à renverser la loi sur l’équité dans le sport féminin que le gouverneur républicain Chris Sununu promulguée en loi en juillet. Bien que Turmelle n’ait pas prévu de faire du sport avant décembre, Tirrell a réussi à obtenir une ordonnance d’urgence lui permettant de commencer à s’entraîner au football le mois dernier. Cette ordonnance expirait mardi.

En émettant une injonction préliminaire, la juge en chef du tribunal fédéral de district Landya McCafferty a estimé que Tirrell et Turmelle avaient toutes les chances de réussir dans leur procès. Elle a estimé que les étudiants « ont démontré une probabilité de préjudice irréparable » en l’absence d’une ordonnance préliminaire.

Avant que la loi ne soit promulguée, « Parker participait à des sports pour filles à l’école élémentaire de Plymouth et au lycée régional de Plymouth, et Iris avait participé à des matchs de tennis et avait essayé d’intégrer l’équipe de softball de son collège », a écrit McCafferty. « Rien dans le dossier n’indique que la participation des plaignantes à des sports scolaires ait causé le moindre préjudice à l’État ou à quiconque. »

McCafferty a indiqué que lors d’une audience le mois dernier, elle avait évoqué la possibilité d’un procès cet automne, avant le début de la saison d’hiver sur piste pour Turmelle. Un avocat représentant les étudiants a déclaré qu’il serait prêt pour un procès ; un avocat de l’État ne l’a pas indiqué.

McCafferty a écrit mardi qu’un procès aurait presque certainement lieu bien après décembre.

« Nous examinons actuellement la décision du tribunal et nous sommes en train d’évaluer les implications de cette décision », a déclaré Michael Garrity, porte-parole du bureau du procureur général du New Hampshire, dans un communiqué de presse. « Nous restons déterminés à offrir un environnement sûr à tous les étudiants. L’État continuera d’envisager toutes les voies légales pour garantir que nous respectons à la fois la loi et notre engagement envers le bien-être des étudiants. »

Un message sollicitant des commentaires a été envoyé aux défenseurs juridiques GLBTQ & Défenseurs, qui représentent les étudiants.

La décision de McCafferty est intervenue un jour après une la cour d’appel fédérale a confirmé une décision d’un tribunal de première instance qui empêche l’Arizona d’appliquer l’interdiction de 2022 faite aux filles transgenres de jouer dans les équipes sportives des écoles de filles.

Le procès du New Hampshire affirme que l’interdiction de l’État viole les protections constitutionnelles et les lois fédérales parce que les adolescents se voient refuser l’égalité des chances en matière d’éducation et sont victimes de discrimination parce qu’ils sont transgenres.

Les avocats de l’État ont déclaré que les avocats des adolescents n’avaient pas prouvé leur cas et n’avaient pas montré pourquoi des alternatives, comme la participation à des équipes mixtes, ne pouvaient pas être une option.

Le projet de loi signé par Sununu interdit aux athlètes transgenres de la 5e à la 12e année de faire partie d’équipes correspondant à leur identité de genre. Il oblige les écoles à désigner toutes les équipes comme étant composées de filles, de garçons ou mixtes, l’éligibilité étant déterminée en fonction des certificats de naissance des élèves « ou d’autres preuves ».

Sununu a déclaré que cela «garantit l’équité et la sécurité dans le sport féminin en maintenant l’intégrité et l’équilibre compétitif dans les compétitions sportives». Il a déclaré que cela ajoutait l’État à près de la moitié de la nation qui ont adopté des mesures similaires.

Les droits des personnes transgenres, en particulier des jeunes, sont devenus un enjeu majeur. champ de bataille politique Ces dernières années, la visibilité des transgenres a augmenté. La plupart des États contrôlés par les républicains ont interdit les soins de santé affirmant le genre pour les mineurs transgenres, et plusieurs ont adopté des politiques limitant les toilettes scolaires que les personnes transgenres peuvent utiliser et interdisant aux filles transgenres d’y accéder. compétitions sportives.