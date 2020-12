Devenir mère n’est pas toujours aussi facile. Ainsi, lorsqu’une Américaine de 31 ans ne pouvait pas concevoir d’enfant, sa mère est intervenue pour porter son bébé à la place.

Après plusieurs traitements médicaux, Kelsi Pierce a été incapable de concevoir un enfant avec son mari et un ancien soldat, Kyle Pierce. La résidente du Minnesota a rendu visite à un médecin et s’est fait tester. Les tests ont révélé que les niveaux d’œstrogènes de Kelsi étaient faibles et que l’état de ses œufs n’était pas réalisable pour l’accouchement.

La nouvelle a été dévastatrice pour Kelsi et les médecins lui ont diagnostiqué des trompes de Fallope bloquées. Pour être avec sa fille pendant sa chirurgie corrective, la mère de Kelsi, âgée de 52 ans, Lisa Rutherford a pris l’avion depuis le Michigan.

C’est à cette époque que Lisa a lu dans un magazine comment une mère de 50 ans portait un bébé pour sa fille. Selon un rapport dans Le miroir, Kelsi a déclaré que sa mère lui avait dit qu’elle était prête à faire de même pour sa fille.

Au début, la femme en a ri. Mais lorsque les médecins ont dit à Kelsi que sa muqueuse utérine était trop mince pour porter un bébé, et après plusieurs mois de tentatives infructueuses pour la soigner, le couple a commencé à considérer l’offre de sa mère.

Kelsi a appelé sa mère et les deux ont consulté les médecins qui ont exprimé leur inquiétude. Cependant, tant que Lisa a réussi les tests médicaux, les médecins ont dit qu’elle pouvait porter le bébé de Kelsi.

Il y avait une certaine appréhension du mari de Lisa, du côté de Paul aussi, mais Lisa a dit Miroir comment elle est volontaire et voulait rendre sa fille heureuse. Dans un autre tour miraculeux, peu de temps après que Lisa a été implantée avec l’embryon de Kelsi et du bébé de Kyle, Kelsi est également tombée enceinte en mars.

La mère et la fille étaient enceintes ensemble cette année. Kelsi décrit l’expérience comme la chose la plus étrange. S’adressant au rapport, elle a déclaré que voir sa mère se faire implanter son propre petit-enfant était la chose la plus étrange.

Les fruits de leur travail sont finalement nés lorsque les deux dames ont donné naissance à des petites filles. Ava Rae et Everly Rose sont nées à huit semaines d’intervalle en deux mois différents et dans deux utérus différents cette année.