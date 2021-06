Deux femmes ukrainiennes dupe une travailleuse caritative britannique de 250 000 $ sous prétexte de mariage

Un travailleur caritatif britannique malheureux a été victime d’un mariage frauduleux et a perdu environ 250 000 $ (Rs 1,8 crore) en Ukraine. Deux femmes sont accusées de l’avoir dupé d’une telle somme sous prétexte de mariage. Ce cas de fraude est un peu différent de ce qui se passe avec des milliers de personnes à travers le monde car ici James (nom changé) a non seulement perdu ses économies mais aussi sa dignité et comment le système judiciaire ukrainien ne pouvait pas l’aider.

Selon un reportage de la BBC, toute l’affaire a commencé lorsque l’ami de l’homme de 52 ans a suggéré de lancer un projet dans la partie orientale de l’Ukraine. Travailler à l’étranger était une nouveauté pour James. Il a donc commencé à travailler à Odessa, une ville portuaire du sud de l’Ukraine, avec l’aide d’une traductrice nommée Julia.

Une fois, lorsque son travail s’est arrêté en raison de fortes chutes de neige, Julia l’a présenté à son amie de 32 ans, Irina. Après quelques rencontres, les deux ont rapidement commencé à sortir ensemble. Cependant, comme James ne connaissait pas la langue russe et Irina ne pouvait pas communiquer en anglais, Julia traduisait leurs conversations et facturait 150 $ (11 133 Rs) par jour. Lorsque James est retourné dans son pays natal, les deux ont continué à discuter sur Viber avec l’aide d’un service de traduction. Chaque fois que James visitait Odessa, les deux passaient beaucoup de temps ensemble. Mais Irina avait refusé toute relation physique avec lui avant le mariage.

Après un certain temps, James a essayé de persuader sa petite amie d’alors de venir avec lui en Grande-Bretagne, cependant, comme elle ne voulait pas quitter son pays natal, il a décidé de s’installer à Odessa après avoir quitté son emploi et vendu ses biens là-bas. Bientôt, ils ont commencé à chercher une maison pour laquelle Irina lui a conseillé de transférer 200 000 $ (Rs 1,4 crore) sur le compte bancaire de la société d’un ami.

Plus tard, Irina a dit à James que la banque ne libérerait l’argent que s’il était légalement marié à Christina. Lorsque James n’était pas d’accord, Irina a menacé de rompre avec lui. Alors, il a décidé d’épouser son amie. Il a déclaré aux médias qu’Irina l’avait informé que selon le système du pays, il serait plus facile de divorcer de Christina et de se remarier avec Irina. Quand il a finalement épousé Christina, les deux femmes ont acheté une maison d’une valeur de 200,00 $ qui était conjointement au nom de Christina et James.

Quelques jours plus tard, lorsque James est allé pour ses fiançailles avec Irina, 60 autres invités étaient présents à l’événement. Plus tard, lorsqu’il a reçu une facture coûteuse, il s’est rendu compte que la réception était une arnaque. Il a également été révélé que la femme qui est arrivée à l’occasion en prétendant être la mère d’Irina était en fait la mère de Julia. Jusqu’au soir de la réception, il était allongé sur un lit d’hôpital après être tombé malade en consommant une boisson soupçonnée d’être enrichie. Plus tard, Irina a refusé de l’épouser et a déclaré qu’elle avait été admise dans un hôpital. Pendant ce temps, James a également dû payer la facture d’hôpital d’un montant de 12 000 $ (Rs 8,9 lakh).

Plus tard, l’un des amis de James l’a également informé que la maison qu’il avait achetée valait en réalité 63 000 $ (Rs 46,8 lakh). Maintenant, James s’est rendu compte qu’il avait été dupé de centaines de milliers de dollars.

Afin de récupérer son argent et d’obtenir justice dans l’affaire, le Britannique a tenté de s’adresser à la police de la ville pour déposer une plainte dans cette affaire. Mais quand il a raconté tout l’incident, les flics ont commencé à se moquer de lui et aucune mesure n’a été prise. Malgré l’intervention de son avocate Anna Kojerga, aucune affaire n’a été enregistrée contre les deux femmes.

Cependant, Anna a réussi à annuler son mariage avec Christina. Elle a également veillé à ce que la maison ne reste qu’à son nom.

Marre de la police et du système judiciaire du pays, James a pris l’aide d’un certain Robert Papian qui est considéré comme le Sherlock Holmes d’Odessa. Il travaille maintenant sur l’affaire.

Une enquête de la BBC a révélé qu’Irina et Christina étaient déjà mariées, mais ont divorcé plus tard.

