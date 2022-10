Deux femmes tuées en “sacrifice humain” en Inde

Trois personnes ont été arrêtées pour avoir prétendument tué deux femmes en tant que sacrifices humains dans la conviction qu’elles deviendraient riches.

Selon la police, Mohammed Shafi a été payé 3 640 dollars pour “arranger” deux victimes qu’il a ensuite “violemment maltraitées et tuées” lors de rituels séparés à trois mois d’intervalle.

Les deux femmes gagnaient leur vie en vendant des billets de loterie au porte-à-porte et la police enquête actuellement pour savoir si Shafi était également impliquée dans d’autres affaires.

La police indienne a déclaré mercredi avoir arrêté trois personnes, dont un homme prétendant être un pratiquant occulte, pour avoir prétendument tué deux femmes en tant que sacrifices humains dans la conviction qu’elles deviendraient riches.

Un couple en difficulté financière a versé 3 640 dollars à Mohammed Shafi pour “arranger” deux victimes qu’il a ensuite “violemment abusées et tuées” lors de rituels séparés à trois mois d’intervalle, a déclaré à l’AFP le porte-parole de la police Pramod Kumar.

Shafi a déclaré au couple, Bhagaval Singh et sa femme Laila de l’État du Kerala, dans le sud du pays, que “le sacrifice humain était le chemin vers de grandes richesses”, a déclaré la police.

Shafi, décrit par la police comme un “pervers sexuel” qui était auparavant accusé de viol, a “attiré” la première victime au domicile de Singh en juin sous prétexte d’un rôle dans un film local.

Les enquêteurs disent que Shafi a ensuite convaincu le couple de participer à un deuxième sacrifice en septembre après s’être plaint que leur fortune n’avait pas changé.

“Nous enquêtions déjà sur le cas de la première femme disparue lorsque nous avons découvert que le dernier emplacement de téléphone portable d’une (autre) femme disparue en septembre se trouvait également autour de la maison du couple”, a déclaré Kumar.

Les deux femmes gagnaient leur vie en vendant des billets de loterie au porte-à-porte. Leurs corps mutilés ont été enterrés dans l’enceinte du couple. La police enquête actuellement pour savoir si Shafi était également impliqué dans d’autres affaires.

Les voisins de Singh, qui se décrit comme un guérisseur traditionnel, ont déclaré au journal Hindustan Times qu'”il leur était difficile de croire qu’il était complice de meurtres sanglants”.

Gopan K a déclaré au quotidien :

De nombreuses personnes venaient ici pour se faire soigner des fractures, des ecchymoses et d’autres affections similaires. Nous n’avons jamais soupçonné quoi que ce soit de répréhensible et il était également bien élevé.

Les experts disent que la croyance en la sorcellerie et l’occulte reste répandue dans de nombreuses régions tribales et reculées de l’Inde, où des incidents occasionnels de sacrifices humains ont été signalés.

Plus tôt ce mois-ci, deux hommes ont été arrêtés pour avoir prétendument tué un enfant de six ans dans la capitale New Delhi, selon des informations.

Les ouvriers du bâtiment ont déclaré à la police qu’ils étaient sous l’influence du cannabis et ont assassiné le garçon en sacrifice au dieu hindou Shiva pour devenir riche.