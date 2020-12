Deux femmes transgenres qui ont brutalement battu et piétiné un adolescent qui se moquait d’elles dans le centre de Londres ont admis qu’elles avaient « réagi de manière excessive », mais ont qualifié la Grande-Bretagne de « transphobe ».

Tamzin Lush, 29 ans, Tylah Bryan et Amarnih Lewis-Daniel, tous deux âgés de 24 ans, se sont tous libérés du tribunal le mois dernier après avoir reconnu des troubles violents.

Ils ont tous été filmés en train de frapper et de piétiner un jeune de 19 ans qui se moquait d’eux et leur disait: « Vous n’êtes pas une femme. Vous avez besoin d’un f **** pour être une femme ».

Lush et Bryan ont parlé de leur expérience, admettant que « nous sommes allés trop loin », car ils ont déclaré que leurs actions étaient « entièrement fausses » après avoir réagi violemment, sous l’impulsion de l’alcool.

Tamzin Lush, 29 ans, et Tylah Bryan, 24 ans, ont été filmés en train de donner des coups de pied à Al Shaheeb, 19 ans, après avoir subi des abus transphobes à la station de Leicester Square en 2018.

Les femmes trans ont déclaré avoir été victimes d’abus tous les jours, mais ont parlé de l’attaque, qui a été filmée devant la station de métro Leicester Square en 2018.

Bryan, de Barking, dans l’est de Londres, a déclaré: « Il y a des gens qui font des commentaires au passage et au moment où ils ont dit quoi que ce soit, ils sont partis – ils continuent à marcher.

«Nous lui disions de courir et de nous laisser tranquilles. Ce gars était catégorique pour nous faire connaître ses croyances et ce n’était pas qu’un commentaire passager.

«Nous avons été frustrés et cela nous a amenés à aller trop loin. C’était un regret instantané. J’ai tout de suite levé les mains. Nous sommes allés trop loin.

«Nous avions trop bu, si nous n’avions pas trop bu, nous aurions pu désamorcer la situation.

Tamzin et Tylah, photographiés avec la sœur de Tylah, Hannah, se disent nerveux en raison de la hausse des chiffres relatifs aux crimes de haine transphobes

Deux ans après l’attaque, Lush, de Romford, a déclaré: « Je ne pensais pas être capable de quelque chose d’aussi vil »

Inner London Crown Court a appris que Lush avait « donné un coup de pied » à l’adolescent à l’intérieur de la station de métro Leicester Square avec l’agression ultérieure filmée par des membres « rieurs » du public.

Les trois femmes transgenres peuvent être vues dans les images montrant Al Shaheeb alors qu’il gisait sur le sol.

Lush, de Romford, dans l’est de Londres, a ajouté: « Cela aurait pu être évité si je me tenais juste pour moi.

«Je ne pensais pas être capable de quelque chose d’aussi vil.

«Mon corps est juste entré en surmultipliée et je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter. Si je pouvais le reprendre, je le ferais. C’était trop loin.

Mais les coupables pensent que les abus transphobes sont monnaie courante en Grande-Bretagne et ont déclaré qu’entendre parler de violence contre les femmes transgenres les rendait « automatiquement plus défensives ».

Bryan a déclaré: « J’avais l’habitude de me sentir bouleversé ou comme si tout le monde m’attaquait, et si la transition était bonne pour moi.

«Il y a eu des moments où les gens ont été assez physiques avec moi.

«Les crimes haineux envers les personnes trans ont quadruplé au cours des cinq dernières années, ce qui est tout simplement irréel.

« Cela vous rend un peu nerveux et inquiet de pouvoir être le destinataire des choses. Vous devez être très alerte.

Lush et Bryan, qui ont admis des troubles violents, ont reçu des ordonnances communautaires de 12 mois plus un couvre-feu de six mois, tandis que Lewis-Daniel s’est vu accorder 20 jours d’activités de réadaptation en plus de la même peine.

La sœur de Bryan, Hannah Bryan, 26 ans, qui a tenté de rompre le combat, a également admis un chef d’accusation de peur ou de provocation de violence et a reçu une absolution conditionnelle.

Lush a donné un coup de pied à la victime, nommée uniquement Al Shaheeb, et la mère de quatre enfants, Hannah Bryan (à droite), 24 ans, s’est jointe à elle pour démarrer l’adolescente. À gauche: Amarnih Lewis-Daniel

Les condamnant, le juge Nigel Seed QC, a déclaré: « Sans la victime dans cette affaire, il n’y aurait probablement pas eu d’incident.

« J’accepte que ce qui vous est arrivé au début de cet incident est entièrement faux et que des personnes comme vous ne devraient pas être soumises à ce genre d’abus en public ou ailleurs.

«Vous êtes puni pour votre réaction excessive envers quelqu’un qui a complètement échappé à la punition.

Et les femmes conseillent désormais aux gens de s’éloigner si d’autres se trouvent dans une situation similaire.

Bryan a déclaré: « Si quelqu’un vous dérange et ne vous laisse pas seul, vous devez le signaler, prendre votre téléphone et appeler pour obtenir de l’aide.

N’essayez pas de vous disputer, vous ne savez pas ce que cette autre personne va faire.

«Essayez simplement de vous éloigner de la situation. Si vous le divertissez, cela ne fera qu’empirer.