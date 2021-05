Deux femmes transgenres emprisonnées pendant 5 ans au Cameroun pour «  tentative d’homosexualité  »

Un tribunal camerounais a condamné mardi deux femmes transgenres à cinq ans de prison pour «tentative d’homosexualité» et autres délits après avoir été arrêtées pour les vêtements qu’elles portaient dans un restaurant, ont déclaré leurs avocats. est également identifiée comme Loic Njeukam, et Patricia, également identifiée comme Roland Mouthe, a été arrêtée le 8 février. Des militants des droits humains affirment que leur détention fait partie de la criminalisation croissante des minorités sexuelles et des personnes transgenres au Cameroun.

Les deux ont été condamnés à une peine maximale de cinq ans de prison et à des amendes de 200 000 francs CFA (370 dollars), ont déclaré leurs avocats à Reuters. Outre «tentative d’homosexualité», ils ont été reconnus coupables d’indécence publique et de ne pas avoir de pièces d’identité.

« C’est une décision politique », a déclaré l’une des avocates, Alice Nkom, qui a juré de faire appel du verdict. « C’est Yaoundé (le gouvernement central) qui a dit que ces personnes ne devaient pas amener l’homosexualité au Cameroun. »

Un porte-parole du gouvernement n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Cameroun est l’un des plus de 30 pays africains où les relations homosexuelles sont illégales. Ses tribunaux ont déjà condamné des personnes à des peines de prison de plusieurs années pour leur homosexualité présumée.

Human Rights Watch a déclaré le mois dernier que les arrestations de Shakiro et Patricia semblaient faire partie «d’une augmentation générale de l’action de la police» contre les minorités sexuelles.

Cinquante-trois personnes ont été arrêtées lors de raids contre des organisations de lutte contre le VIH et le sida depuis mai 2020, certains signalant avoir été battus et soumis à des «examens anaux» forcés pour confirmer les accusations d’homosexualité, a déclaré le groupe de défense des droits.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici