Deux femmes tombent d’une balançoire à une falaise de 6 300 pieds en Russie et s’échappent avec des blessures mineures

Dans un incident effrayant, deux femmes ont plongé d’une balançoire perchée au sommet d’une falaise de 6 300 pieds en Russie. La vidéo du terrible accident fait le tour des réseaux sociaux montrant le couple assis sur la balançoire au-dessus du canyon de Sulak dans la République russe du Daghestan, sur la mer Caspienne, lorsqu’une de ses chaînes s’est cassée et les a fait descendre. Lorsque la chaîne s’est cassée, elle a basculé sur le siège alors qu’ils se dirigeaient vers le bord de la falaise et les a éjectés dans la descente sans aucun support.

Regardez la vidéo choquante ici :

https://twitter.com/Random_Uncle_UK/status/141520907209042372

La vidéo à couper le souffle a été visionnée plus d’un lakh fois et a reçu de nombreux commentaires d’autres utilisateurs de médias sociaux choqués par la scène. Alors que beaucoup ont été terrifiés par l’incident déchirant, beaucoup ont souligné le manque d’équipement de sécurité approprié à la balançoire.

How about adding seatbelts? — Mike Kickbush (@TheBush84) July 14, 2021

Swing without belt shud be no no. Then the guy who was pushing pushed in wrong direction..sad. — Vikasfx (@ganer_vikas) July 14, 2021

Omfg 6000 ft high I’d need a seatbelt, harness, an industrial crane just in case, plus a parachute 🤭 — #!/Ashley.sh (@AChaysed) July 14, 2021

Swinging without a seat belt, completely ignoring the risk… — Meghnath Raven (@JeethM9) July 14, 2021

Heureusement, la femme s’en est sortie avec seulement des ecchymoses et des égratignures, car la chute potentiellement mortelle a été interrompue par un panneau en bois situé juste au-delà du bord de la falaise et ramenée en lieu sûr par leurs proches, les Courrier quotidien rapports. Une enquête a commencé sur la sécurité de plusieurs autres balançoires de canyon près du village de Zubutli en Russie où l’incident a eu lieu. Le ministère du Tourisme du Daghestan a conclu que la balançoire ne répondait pas aux normes de sécurité et, par conséquent, elle est tombée du siège de la balançoire. La déclaration indique en outre que des contrôles pertinents sont effectués par les organismes chargés de l’application des lois et d’autres services pour s’assurer que rien ne menace la vie et la santé.

Selon le média, une source a informé qu’aucune des filles n’avait subi de blessures graves bien qu’elle ait été choquée par l’incident. Ils ont ajouté qu’il est effrayant d’imaginer ce qui aurait pu se passer si les femmes avaient glissé lorsque les balançoires étaient à leur hauteur maximale. Le conseil local de Kazbekovsky exigera probablement la suppression de telles fluctuations, a ajouté le reportage.

Le canyon de Sulak, considéré comme le canyon le plus profond d’Europe, est 63 mètres plus profond que le Grand Canyon aux États-Unis et 620 mètres plus profond que le canyon de la rivière Tata en Europe.

