Les femmes ont parcouru un long chemin pour parvenir à l’égalité des sexes sur le marché du travail. Mais bien que les femmes soient aussi capables et capables d’assumer tous les rôles dans la sphère professionnelle que les hommes, les titres et désignations professionnels continuent à être sexués.

Aujourd’hui encore, de nombreuses professions sont suffixées du mot «homme». Prenez le travail de «monteur de lignes», par exemple. Les emplois en électricité sont traditionnellement associés aux hommes et le secteur du génie électrique ainsi que les industries lourdes restent largement dominés par les hommes. Mais deux femmes de Telangana déjouent ces stéréotypes de genre après avoir créé l’histoire en devenant les premières femmes monteurs de lignes (ou devrions-nous dire des femmes de ligne?) De l’État.

Auparavant, les règles régissant le pourvoi des postes vacants à la Telangana Southern Power Distribution Corporation Limited (TSSPDCL) interdisaient aux femmes de postuler à des postes tels que monteurs de lignes, car ces emplois exigeaient des activités lourdes et rigoureuses que les femmes n’étaient pas censées exercer.

Les règles officielles stipulaient que les femmes trouveraient le travail difficile et ne pourraient pas s’acquitter de leurs fonctions de monteurs de lignes car «elles doivent grimper assez fréquemment sur les poteaux électriques de dix-huit pieds, ce qui était considéré comme dangereux pour les femmes».

La discrimination flagrante contre les femmes dans l’élaboration de règles fondées sur de telles hypothèses stéréotypées a irrité certaines électriciennes de l’État. Selon un rapport dans Temps de l’Inde, Babburi Sirisha, ITI dans le commerce d’électricien, a conduit d’autres femmes à contester la règle archaïque du TSSPDCL en déposant une affaire de préjugé sexiste à leur encontre en 2019 devant la Haute Cour de Delhi. Ils souhaitaient avoir une chance équitable de postuler au moins avant d’être licenciés en raison de leur sexe.

La guerre juridique a fait rage pendant une année entière. Enfin, les autorités ont admis que les femmes pouvaient effectivement postuler pour le poste de monteur de lignes. Suite au verdict, Sirisha et huit autres femmes ont postulé pour le poste de «monteur de lignes» pour TSSPDCL.

Sirisha, qui est originaire du village de Ganeshpally de Markook Mandal dans le district de Siddipet, n’a pas gaspillé cette opportunité et a travaillé dur pour réussir l’examen de qualification. Avec elle, Vaankudothu Bharathi, 32 ans, mère de deux enfants, a également réussi l’examen de «joueur de ligne junior».

La prochaine étape de l’examen est un test de pôle physique qui est obligatoire pour réussir à obtenir le poste. Les deux femmes ont réussi à grimper au pôle en moins d’une minute, devenant ainsi les deux premières femmes de ligne de Telangana.

Suite aux instructions de la Cour, TSSPDCL a envoyé des lettres de nomination aux deux femmes pour le poste, car elles ont effacé tous les paramètres de qualification. S’adressant à Telangana aujourd’hui, Shirisha révélé c’est son oncle qui l’a encouragée à suivre une formation d’électricien.

«Nous avons travaillé dur pour arriver ici. Nous veillerons à ce que nous soyons considérés comme des femmes de ligne », a déclaré Shirisha.

Quant à Bharathi, elle a parlé au Times of India et a crédité son mari pour sa victoire. «J’espère que les hommes du département (du pouvoir) soutiennent les femmes autant que lui. C’est lui qui l’entraînait tous les jours à la perche pendant plus de deux heures.